Трамп заявив, що збірна Росії зможе зіграти на ЧС-2026

Президент США Дональд Трамп та глава ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вважає, що участь збірної Росії в чемпіонаті світу 2026 року може стати стимулом для завершення війни в Україні. Про це він заявив на першій зустрічі робочої групи Білого дому з підготовки до турніру.

Трамп зазначив, що не знав про заборону на участь Росії в міжнародних змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА, але висловив сподівання, що мирне вирішення ситуації дасть змогу повернути російську команду, повідомляє BBC Sport.

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Дональд Трамп відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Kent Nishimura

Що ще обговорили Трамп та Інфантіно

Окрім спортивної теми, на зустрічі порушили питання про підготовку США до прийому турніру. Віцепрезидент Джей Ді Венс зазначив, що країна готова прийняти вболівальників з усього світу, але наголосив, що після закінчення змагань гості повинні будуть покинути країну.

Зустріч Трампа з Інфантіно. Фото: Reuters/Kent Nishimura

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться у США, Канаді та Мексиці. На частку США припаде 78 зі 104 матчів турніру, включно з фіналом. При цьому вже зараз триває підготовка до видачі віз та інших дозвільних документів.

Очікується, що турнір відвідають близько двох мільйонів вболівальників з іноземних держав. Чемпіонат світу стане найбільшою спортивною подією, яку прийме США після клубного чемпіонату світу, що стартує наступного місяця.

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