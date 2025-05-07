Росіяни знову виступлять на чемпіонатах Європи та світу

Російський фехтувальник Сергій Біда. Фото: росЗМІ

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення про допуск спортсменів з Росії та Білорусі до участі в чемпіонатах світу та Європи.

Атлети зможуть виступати в командних дисциплінах, але тільки в нейтральному статусі та під прапором FIE, повідомляють росЗМІ.

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Чемпіонат Європи з фехтування пройде з 14 по 19 червня в Генуї, а чемпіонат світу — з 22 по 30 липня в Тбілісі. У березні FIE вже дозволила російським і білоруським юніорам брати участь у міжнародних змаганнях, також під нейтральним прапором.

Російський фехтувальник Вадим Анохін. Фото: росЗМІ

Зміна статусу російських спортсменів

Під нейтральним статусом спортсменам заборонено використовувати національні прапори, гімни та символіку. Водночас попри загальний допуск, провідні російські спортсмени, включно з Софією Великою, Яною Єгорян та Софією Поздняковою, залишаються поза міжнародними турнірами — вони отримали відмову на участь під егідою FIE.

Допуск отримали 23 російські юніори й три тренери, що стало важливим кроком для відновлення міжнародної кар'єри молодих спортсменів. Однак частина російських федерацій, наприклад гімнастична, відмовилися виступати під нейтральним статусом — це рішення підтримав міністр спорту Росії Михайло Дягтєрєв.

Ці рішення FIE суперечать позиції деяких міжнародних організацій і продовжують викликати суперечки в спортивному середовищі. Питання про повернення спортсменів з Росії та Білорусі на світову арену, як і раніше, залишається одним із найгарячіших у спортивній політиці.

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