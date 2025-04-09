Ольга Харлан показала своє нове авто у соцмережах

Харлан показала свій новий автомобіль — фото
Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан показала свій транспортний засіб. Спортсменку по Європі возить великий, але спортивний автомобіль.
Фото свого автомобіля Харлан опублікувала в Instagram.
Харлан активно веде свою сторінку в Instagram, де на неї вже підписалось 161 тисяча фолловерів.
Нове авто Харлан
Харлан в соцмережах не просто прорекламувала свій автомобіль, але й зробила рекламну інтеграцію, за яку їй мали б заплатити.
За словами спортсменки, вона їздить на автомобілі Range Rover Sport.
"Автомобіль, який втілює динаміку, потужність та впевненість у кожному русі. Він адаптується до будь-яких дорожніх умов. Так само, як і я на фехтувальній доріжці", — написала Харлан.
Зазначимо, що після Олімпійських ігор в Парижі збірна України активно не ще не повернулися до постійних активних виступів.
Нагадаємо, колишній тренер молодіжної збірної України може очолити клуб з Першої ліги.
Легендарний бразильський вінгер Роналдіньо вважає "ПСЖ" найкращою європейською командою.
Результати допінг-проби "Б" Михайла Мудрика не говорять через адвокатів.
Український півзахисник столичного "Динамо" Олександр Піхальонок зробив заяву перед матчем в Кривому Розі.
Читайте Новини.LIVE!