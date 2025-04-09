Ольга Харлан показала своє нове авто у соцмережах

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан показала свій транспортний засіб. Спортсменку по Європі возить великий, але спортивний автомобіль.

Фото свого автомобіля Харлан опублікувала в Instagram.

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Харлан активно веде свою сторінку в Instagram, де на неї вже підписалось 161 тисяча фолловерів.

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Нове авто Харлан

Харлан в соцмережах не просто прорекламувала свій автомобіль, але й зробила рекламну інтеграцію, за яку їй мали б заплатити.

За словами спортсменки, вона їздить на автомобілі Range Rover Sport.

"Автомобіль, який втілює динаміку, потужність та впевненість у кожному русі. Він адаптується до будь-яких дорожніх умов. Так само, як і я на фехтувальній доріжці", — написала Харлан.

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Зазначимо, що після Олімпійських ігор в Парижі збірна України активно не ще не повернулися до постійних активних виступів.

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