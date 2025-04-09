Ольга Харлан показала свое новое авто в соцсетях

Харлан показала свой новый автомобиль — фото
Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан показала свое транспортное средство. Спортсменку по Европе возит большой, но спортивный автомобиль.
Фото своего автомобиля Харлан опубликовала в Instagram.
Харлан активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее уже подписалось 161 тысяча фолловеров.
Новое авто Харлан
Харлан в соцсетях не просто прорекламировала свой автомобиль, но и сделала рекламную интеграцию, за которую ей должны были бы заплатить.
По словам спортсменки, она ездит на автомобиле Range Rover Sport.
"Автомобиль, который воплощает динамику, мощность и уверенность в каждом движении. Он адаптируется к любым дорожным условиям. Так же, как и я на фехтовальной дорожке", — написала Харлан.
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