Ольга Харлан показала свое новое авто в соцсетях

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан показала свое транспортное средство. Спортсменку по Европе возит большой, но спортивный автомобиль.

Фото своего автомобиля Харлан опубликовала в Instagram.

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Харлан активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее уже подписалось 161 тысяча фолловеров.

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Новое авто Харлан

Харлан в соцсетях не просто прорекламировала свой автомобиль, но и сделала рекламную интеграцию, за которую ей должны были бы заплатить.

По словам спортсменки, она ездит на автомобиле Range Rover Sport.

"Автомобиль, который воплощает динамику, мощность и уверенность в каждом движении. Он адаптируется к любым дорожным условиям. Так же, как и я на фехтовальной дорожке", — написала Харлан.

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

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