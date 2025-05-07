Россияне снова выступят на чемпионатах Европы и мира

Российский фехтовальщик Сергей Бида. Фото: росСМИ

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к участию в чемпионатах мира и Европы.

Атлеты смогут выступать в командных дисциплинах, но только в нейтральном статусе и под флагом FIE, сообщают росСМИ.

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Чемпионат Европы по фехтованию пройдет с 14 по 19 июня в Генуе, а чемпионат мира — с 22 по 30 июля в Тбилиси. В марте FIE уже разрешила российским и белорусским юниорам участвовать в международных соревнованиях, также под нейтральным флагом.

Российский фехтовальщик Вадим Анохин. Фото: росСМИ

Изменение статуса российских спортсменов

Под нейтральным статусом спортсменам запрещено использовать национальные флаги, гимны и символику. При этом, несмотря на общий допуск, ведущие российские спортсмены, включая Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову, остаются вне международных турниров — они получили отказ на участие под эгидой FIE.

Допуск получили 23 российских юниора и три тренера, что стало важным шагом для восстановления международной карьеры молодых спортсменов. Однако часть российских федераций, например гимнастическая, отказались выступать под нейтральным статусом — это решение поддержал министр спорта России Михаил Дягтерев.

Эти решения FIE идут вразрез с позицией некоторых международных организаций и продолжают вызывать споры в спортивной среде. Вопрос о возвращении спортсменов из России и Беларуси на мировую арену по-прежнему остается одним из самых горячих в спортивной политике.

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