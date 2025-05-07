Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Спорт Трамп назвал ЧМ-2026 возможным стимулом для завершения войны

Трамп назвал ЧМ-2026 возможным стимулом для завершения войны

Ua en ru
Дата публикации 7 мая 2025 16:01
Трамп заявил, что сборная России сможет сыграть на ЧМ-2026
Президент США Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что участие сборной России в чемпионате мира 2026 года может стать стимулом для завершения войны в Украине. Об этом он заявил на первой встрече рабочей группы Белого дома по подготовке к турниру.

Трамп отметил, что не знал о запрете на участие России в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, но выразил надежду, что мирное решение ситуации позволит вернуть российскую команду, сообщает BBC Sport.

Реклама
Читайте также:

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что Россия отстранена, но организация надеется на улучшение ситуации. Трамп подчеркнул, что вопрос участия России зависит исключительно от ФИФА.

Дональд Трамп
Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Kent Nishimura

Что еще обсудили Трамп и Инфантино

Кроме спортивной темы, на встрече подняли вопрос о подготовке США к приему турнира. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что страна готова принять болельщиков со всего мира, но подчеркнул, что после окончания соревнований гости должны будут покинуть страну.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино
Встреча Трампа с Инфантино. Фото: Reuters/Kent Nishimura

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. На долю США придется 78 из 104 матчей турнира, включая финал. При этом уже сейчас ведется подготовка к выдаче виз и других разрешительных документов.

Ожидается, что турнир посетят около двух миллионов зарубежных болельщиков. Чемпионат мира станет крупнейшим спортивным событием, которое примет США после клубного чемпионата мира, стартующего в следующем месяце.

Напомним, в "Динамо" нашли замену Александру Шовковскому, на которую болельщики могут отреагировать неоднозначно.

Руководство "Динамо" готовится к трансферу одного из воспитанников киевского клуба. 

Полузащитник сборной Украины больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем. 

Две молодые звезды "Барселоны" обратились к болельщикам сразу после поражения от "Интера" в ЛЧ.  

Дональд Трамп футбол Сборная России по футболу Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER