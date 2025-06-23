Погба повернувся після допінгового бана і підпише контракт із відомим клубом

Поль Погба та Серена Вільямс. Фото: instagram.com/paulpogba/

Колишній півзахисник збірної Франції Поль Погба, який раніше виступав за "Манчестер Юнайтед" та "Ювентус", підпише контракт із "Монако" після тривалої перерви.

Футболіст уже погодив дворічну угоду з клубом із Ліги 1, повідомляє ESPN.

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Раніше Поль Погба отримав чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил — у його пробі було знайдено заборонений гормон DHEA. Пізніше, після апеляції до Спортивного арбітражного суду, термін було скорочено до 18 місяців. Покарання завершилося в березні 2025 року.

Поль Погба та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/paulpogba/

Француз зізнався, що після початкового рішення серйозно замислювався про завершення кар'єри. Однак віра у свою невинність допомогла йому зберегти мотивацію та дочекатися повернення.

"Монако" будує амбітний проєкт

Окрім Погба, "Монако" також планує посилити склад іншими відомими гравцями. Клуб веде переговори з "Манчестер Юнайтед" щодо трансферу воротаря Андре Онана, а також зацікавлений в оренді Ансу Фаті у "Барселони".

"Я думав, що все може закінчитися, але я вірив, що правда на моєму боці. Тепер я знову в грі й готовий показати свій рівень", — зізнався Погба.

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