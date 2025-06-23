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Головна Спорт Приклад для Мудрика — Погба повернувся у футбол після бана

Приклад для Мудрика — Погба повернувся у футбол після бана

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Дата публікації: 23 червня 2025 13:49
Погба повернувся після допінгового бана і підпише контракт із відомим клубом
Поль Погба та Серена Вільямс. Фото: instagram.com/paulpogba/
Ключові моменти "Монако" будує амбітний проєкт

Колишній півзахисник збірної Франції Поль Погба, який раніше виступав за "Манчестер Юнайтед" та "Ювентус", підпише контракт із "Монако" після тривалої перерви.

Футболіст уже погодив дворічну угоду з клубом із Ліги 1, повідомляє ESPN.

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Раніше Поль Погба отримав чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил — у його пробі було знайдено заборонений гормон DHEA. Пізніше, після апеляції до Спортивного арбітражного суду, термін було скорочено до 18 місяців. Покарання завершилося в березні 2025 року.

Поль Погба
Поль Погба та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/paulpogba/

Француз зізнався, що після початкового рішення серйозно замислювався про завершення кар'єри. Однак віра у свою невинність допомогла йому зберегти мотивацію та дочекатися повернення.

"Монако" будує амбітний проєкт

Окрім Погба, "Монако" також планує посилити склад іншими відомими гравцями. Клуб веде переговори з "Манчестер Юнайтед" щодо трансферу воротаря Андре Онана, а також зацікавлений в оренді Ансу Фаті у "Барселони".

"Я думав, що все може закінчитися, але я вірив, що правда на моєму боці. Тепер я знову в грі й готовий показати свій рівень", — зізнався Погба.

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спорт футбол Монако Футбол трансфери Поль Погба
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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