Погба вернулся после допингового бана и подпишет контракт с известным клубом

Поль Погба и Серена Уильямс. Фото: instagram.com/paulpogba/

Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба, ранее выступавший за "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", подпишет контракт с "Монако" после длительного перерыва.

Футболист уже согласовал двухлетнее соглашение с клубом из Лиги 1, сообщает ESPN.

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Ранее Поль Погба получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил — в его пробе был найден запрещенный гормон DHEA. Позже, после апелляции в Спортивный арбитражный суд, срок был сокращен до 18 месяцев. Наказание завершилось в марте 2025 года.

Поль Погба и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/paulpogba/

Француз признался, что после изначального решения серьезно задумывался о завершении карьеры. Однако вера в свою невиновность помогла ему сохранить мотивацию и дождаться возвращения.

"Монако" строит амбициозный проект

Помимо Погба, "Монако" также планирует усилить состав другими известными игроками. Клуб ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" по трансферу вратаря Андре Онаны, а также заинтересован в аренде Ансу Фати у "Барселоны".

"Я думал, что все может закончиться. Но я верил, что правда на моей стороне. Теперь я снова в игре и готов показать свой уровень", — признался Погба.

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