Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыКиноМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Пример для Мудрика — Погба вернулся в футбол после бана

Пример для Мудрика — Погба вернулся в футбол после бана

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 13:49
Погба вернулся после допингового бана и подпишет контракт с известным клубом
Поль Погба и Серена Уильямс. Фото: instagram.com/paulpogba/
Ключові моменти "Монако" строит амбициозный проект

Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба, ранее выступавший за "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", подпишет контракт с "Монако" после длительного перерыва.

Футболист уже согласовал двухлетнее соглашение с клубом из Лиги 1, сообщает ESPN.

Реклама
Читайте также:

Ранее Поль Погба получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил — в его пробе был найден запрещенный гормон DHEA. Позже, после апелляции в Спортивный арбитражный суд, срок был сокращен до 18 месяцев. Наказание завершилось в марте 2025 года. 

Поль Погба
Поль Погба и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/paulpogba/

Француз признался, что после изначального решения серьезно задумывался о завершении карьеры. Однако вера в свою невиновность помогла ему сохранить мотивацию и дождаться возвращения.

"Монако" строит амбициозный проект

Помимо Погба, "Монако" также планирует усилить состав другими известными игроками. Клуб ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" по трансферу вратаря Андре Онаны, а также заинтересован в аренде Ансу Фати у "Барселоны".

"Я думал, что все может закончиться. Но я верил, что правда на моей стороне. Теперь я снова в игре и готов показать свой уровень", — признался Погба. 

Напомним, Криштиану Роналду тоже близок к тому, чтобы заключить последний контракт в своей игровой карьере. 

Бывший футболист киевского "Динамо", у которого есть российский паспорт, получил приглашение возглавить клуб из Турции. 

Анатолий Трубин заинтересовал клуб, который давно ищет молодого и хладнокровного голкипера. 

"Ливерпуль" продаст одного из своих звездных игроков, чтобы не нарушить важное правило УЕФА. 

спорт футбол Монако Футбол трансферы Поль Погба
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации