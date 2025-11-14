Ребров не зможе розраховувати на важливого гравця в матчі з Ісландією

Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: скріншот Reuters

Збірна України продовжує зазнавати кадрових втрат напередодні найважливішого матчу відбору на ЧС-2026 проти Ісландії. Саме в цьому поєдинку вирішиться доля другого місця та визначиться команда, яка потрапить у стикові протистояння.

Уже зараз зрозуміло, що склад збірної України не буде оптимальним, підтвердила пресслужба УАФ.

Форвард Артем Довбик став не єдиним українським футболістом, який не зможе зіграти в неділю проти збірної Ісландії. Тренерський штаб "синьо-жовтих" змушений констатувати, що травму отримав ще один важливий виконавець.

Георгій Судаков у "Бенфіці". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Проблема для збірної України

На поле точно не вийде півзахисник португальської "Бенфіки" Георгій Судаков, який останнім часом набрав хорошу форму. Ступінь ушкодження гравця невідомий, але він уже залишив табір національної команди та поїхав у розташування клубу.

Невідома доля Миколи Матвієнка та Руслана Маліновського. Сергій Ребров не включив їх у заявку на матч із Францією. Передбачалося, що таким чином тренер вирішив поберегти гравців на поєдинок із Францією, однак наставник "синьо-жовтих" офіційно цього не підтверджував.

