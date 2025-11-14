Видео
Проблема для Реброва — сборная Украины потеряла лидера

Проблема для Реброва — сборная Украины потеряла лидера

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 19:11
обновлено: 19:10
Ребров не сможет рассчитывать на важного игрока в матче с Исландией
Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот Reuters

Сборная Украины продолжает нести кадровые потери накануне важнейшего матча отбора на ЧМ-2026 против Исландии. Именно в этом поединке решится судьба второго места и определится команда, которая попадет в стыковые противостояния. 

Уже сейчас понятно, что состав сборной Украины не будет оптимальным, подтвердила пресс-служба УАФ. 

Читайте также:

Форвард Артем Довбик стал не единственным украинским футболистом, который не сможет сыграть в воскресенье против сборной Исландии. Тренерский штаб "сине-желтых" вынужден констатировать, что травму получил еще один важный исполнитель. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков в "Бенфике". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Проблема для сборной Украины 

На поле точно не выйдет полузащитник португальской "Бенфики" Георгий Судаков, который в последнее время набрал хорошую форму. Степень повреждения игрока не известна, но он уже покинул лагерь национальной команды и уехал в расположение клуба. 

Неизвестна судьба Николая Матвиенко и Руслана Малиновского. Сергей Ребров не включил их в заявку на матч с Францией. Предполагалось, что таким образом тренер решил поберечь игроков на поединок с Францией, однако наставник "сине-желтых" официально этого не подтверждал. 

Напомним, защитник Илья Забарный одновременно установил антирекорд и повторил достижение Александра Зинченко. 

Эрлинг Холанн забил очередные два гола и вывел Норвегию на Кубок Мира впервые за почти тридцать лет. 

Криштиану Роналду получил первую красную карточку в карьере в составе сборной Португалии. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу Георгий Судаков
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
