Ребров не сможет рассчитывать на важного игрока в матче с Исландией

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот Reuters

Сборная Украины продолжает нести кадровые потери накануне важнейшего матча отбора на ЧМ-2026 против Исландии. Именно в этом поединке решится судьба второго места и определится команда, которая попадет в стыковые противостояния.

Уже сейчас понятно, что состав сборной Украины не будет оптимальным, подтвердила пресс-служба УАФ.

Форвард Артем Довбик стал не единственным украинским футболистом, который не сможет сыграть в воскресенье против сборной Исландии. Тренерский штаб "сине-желтых" вынужден констатировать, что травму получил еще один важный исполнитель.

Георгий Судаков в "Бенфике". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Проблема для сборной Украины

На поле точно не выйдет полузащитник португальской "Бенфики" Георгий Судаков, который в последнее время набрал хорошую форму. Степень повреждения игрока не известна, но он уже покинул лагерь национальной команды и уехал в расположение клуба.

Неизвестна судьба Николая Матвиенко и Руслана Малиновского. Сергей Ребров не включил их в заявку на матч с Францией. Предполагалось, что таким образом тренер решил поберечь игроков на поединок с Францией, однако наставник "сине-желтых" официально этого не подтверждал.

