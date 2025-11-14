Ребров не сможет рассчитывать на важного игрока в матче с Исландией

Проблема для Реброва — сборная Украины потеряла лидера
Сборная Украины продолжает нести кадровые потери накануне важнейшего матча отбора на ЧМ-2026 против Исландии. Именно в этом поединке решится судьба второго места и определится команда, которая попадет в стыковые противостояния.
Уже сейчас понятно, что состав сборной Украины не будет оптимальным, подтвердила пресс-служба УАФ.
Форвард Артем Довбик стал не единственным украинским футболистом, который не сможет сыграть в воскресенье против сборной Исландии. Тренерский штаб "сине-желтых" вынужден констатировать, что травму получил еще один важный исполнитель.
Проблема для сборной Украины
На поле точно не выйдет полузащитник португальской "Бенфики" Георгий Судаков, который в последнее время набрал хорошую форму. Степень повреждения игрока не известна, но он уже покинул лагерь национальной команды и уехал в расположение клуба.
Неизвестна судьба Николая Матвиенко и Руслана Малиновского. Сергей Ребров не включил их в заявку на матч с Францией. Предполагалось, что таким образом тренер решил поберечь игроков на поединок с Францией, однако наставник "сине-желтых" официально этого не подтверждал.
