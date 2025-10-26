Відео
Україна
Промоутер назвав дату бою Усик — Вордлі

Промоутер назвав дату бою Усик — Вордлі

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 11:57
Оновлено: 12:30
Френк Воррен анонсував бій Усика з Вордлі — дата поєдинку відома
Олекcандр Усик. Фото: Reuters

В Лондоні місцевий боксер Фабіо Вордлі переміг новозеландця Джозефа Паркера. Результат цього поєдинку дозволив британцю стати наступним суперником абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика.

Про бій Усика з Вордлі висловився промоутер Фабіо Френк Воррен в коментарі порталу The Ring.

Читайте також:
Фабио Уордли
Фабіо Вордлі. Фото: Reuters

Стало відомо, коли битимуться Усик та Вордлі

Воррен повідомив, що бій між його підопічним і абсолютним чемпіоном Олександром Усиком, ймовірно, буде призначений на березень 2026 року. Наразі ж розпочинаються перемовини й у разі провалу бій піде на торги.

"Бій уже призначений, тож зараз почнеться період переговорів. Якщо не вдасться досягти угоди, поєдинок буде виставлений на торги. Але я вірю, що ми домовимося", — заявив Воррен.

Промоутер також висловив бажання провести поєдинок у Великій Британії, зокрема на "Вемблі" з повними трибунами, але визнав, що також реальним варіантом є Ер-Ріяд.

Воррен високо оцінює шанси Вордлі, назвавши його одним із найзахопливіших боксерів світу з потужним ударом, який може нокаутувати будь-кого, включно з Усиком.

За словами промоутера, букмекери недооцінювали Вордлі перед боєм із Паркером, але той довів свою силу, зупинивши суперника в 11-му раунді.

Нагадаємо, раніше Усик зустрівся з відомим військовим із корпусу "Азов", що пройшов російський полон.

Також Усик розповів про негативний вплив алкоголю в боксі.

Скандалом завершився головний поєдинок турніру UFC 321 між Томом Аспіналлом та Сірілом Ганом.

Олександр Усик бокс професійний бокс українські боксери Фабіо Вордлі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
