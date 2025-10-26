Фрэнк Уоррен анонсировал бой Усика с Уордли — дата поединка известна

Александр Усик. Фото: Reuters

В Лондоне местный боксер Фабио Уордли победил новозеландца Джозефа Паркера. Результат этого поединка позволил британцу стать следующим соперником абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика.

О бое Усика с Уордли высказался промоутер Фабио Фрэнк Уоррен в комментарии порталу The Ring.

Фабио Уордли. Фото: Reuters

Стало известно, когда будут драться Усик и Уордли

Уоррен сообщил, что бой между его подопечным и абсолютным чемпионом Александром Усиком, вероятно, будет назначен на март 2026 года. Сейчас же начинаются переговоры и в случае провала бой пойдет на торги.

"Бой уже назначен, поэтому сейчас начнется период переговоров. Если не удастся достичь соглашения, поединок будет выставлен на торги. Но я верю, что мы договоримся", — заявил Уоррен.

Промоутер также выразил желание провести поединок в Великобритании, в частности на "Уэмбли" с полными трибунами, но признал, что также реальным вариантом является Эр-Рияд.

Уоррен высоко оценивает шансы Уордли, назвав его одним из самых захватывающих боксеров мира с мощным ударом, который может нокаутировать любого, включая Усика.

По словам промоутера, букмекеры недооценивали Уордли перед боем с Паркером, но тот доказал свою силу, остановив соперника в 11-м раунде.

