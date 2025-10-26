Фрэнк Уоррен анонсировал бой Усика с Уордли — дата поединка известна

Промоутер назвал дату боя Усик — Уордли
В Лондоне местный боксер Фабио Уордли победил новозеландца Джозефа Паркера. Результат этого поединка позволил британцу стать следующим соперником абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика.
О бое Усика с Уордли высказался промоутер Фабио Фрэнк Уоррен в комментарии порталу The Ring.
Стало известно, когда будут драться Усик и Уордли
Уоррен сообщил, что бой между его подопечным и абсолютным чемпионом Александром Усиком, вероятно, будет назначен на март 2026 года. Сейчас же начинаются переговоры и в случае провала бой пойдет на торги.
"Бой уже назначен, поэтому сейчас начнется период переговоров. Если не удастся достичь соглашения, поединок будет выставлен на торги. Но я верю, что мы договоримся", — заявил Уоррен.
Промоутер также выразил желание провести поединок в Великобритании, в частности на "Уэмбли" с полными трибунами, но признал, что также реальным вариантом является Эр-Рияд.
Уоррен высоко оценивает шансы Уордли, назвав его одним из самых захватывающих боксеров мира с мощным ударом, который может нокаутировать любого, включая Усика.
По словам промоутера, букмекеры недооценивали Уордли перед боем с Паркером, но тот доказал свою силу, остановив соперника в 11-м раунде.
