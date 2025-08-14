ПСЖ вирвав Суперкубок УЄФА у Тоттенгема в серії пенальті — відео

Гравці "ПСЖ" після переможного пенальті. Фото: Reuters

В італійському Удіне пройшов матч за Суперкубок УЄФА. "ПСЖ", переможець Ліги чемпіонів, протистояв лондонському "Тоттенгему", найкращій команді Ліги Європи минулого сезону.

Матч завершився серією пенальті після основного часу, повідомив портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що французи не встигли заявити на гру українського центрбека Іллю Забарного, який перед матчем з "Тоттенгемом" підписав контракт із парижанами.

"ПСЖ" врятувався на останніх хвилинах матчу

У першому таймі "ПСЖ" був не схожий на себе та не створив жодного гострого моменту. "Тоттенгем" діяв небезпечніше при подачах в штрафний майданчик та після стандартів.

На 39-й хвилині після стандарту Вікаріо Порро скинув м’яч на Ван де Вена, який віддав на Палінью, чий удар парирував новачок "ПСЖ" Шевальє, але ван де Вен добив м’яч у порожні ворота — 0:1.

У другому таймі "шпори" подвоїли рахунок — на 48-й хвилині Ромеро головою замкнув подачу Порро, а Шевальє допустив грубу помилку.

"ПСЖ" прокинувся та почав небезпечно атакувати лише після голу на 85-й хвилині. Лі Кан Ін дальнім ударом скоротив відставання — 1:2.

Коли ж парижани пішли в останній штурм, то на 94-й хвилині Дембеле прострілив на Рамуша, який підставив голову та зрівняв рахунок — 2:2.

Рамуш зрівняв рахунок. Фото: Reuters

Додатковий час був не передбачений і долю трофея визначила серія пенальті. Соланке реалізував перший удар для "Тоттенгема", але Вітінья схибив. Потім Шевальє відбив удар ван де Вена, а Тель не влучив і "ПСЖ" виграв серію 4:3, здобувши Суперкубок УЄФА.

"ПСЖ" — "Тоттенгем" — 2:2 (4:3 – пен.)

Голи: Кан Ін, 85, Дембеле, 90+4 — ван де Вен, 39, Ромеро, 48

"ПСЖ": Шевальє — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Лі Кан Ін, 68), Вітінья, Дуе (Рамуш, 78) — Баркола (Мбає, 67), Дембеле, Кварацхелія (Руїс, 60).

"Тоттенгем": Вікаріо — Порро, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Палінья (Грей, 72), Сарр (Бергвалль, 90), Бентанкур — Кудус (Тель, 79), Рішарлісон (Соланке, 72).

Попередження: Баркола, Пачо, Дембеле — Рішарлісон, Дансо

