ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА у Тоттенхэма в серии пенальти — видео

Игроки "ПСЖ" после победного пенальти. Фото: Reuters

В итальянском Удине прошел матч за Суперкубок УЕФА. "ПСЖ", победитель Лиги чемпионов, противостоял лондонскому Тоттенхэму, лучшей команде Лиги Европы прошлого сезона.

Матч завершился серией пенальти после основного времени, сообщил портал Новини.LIVE.

Отметим, что французы не успели заявить на игру украинского центрбека Илью Забарного, который перед матчем с "Тоттенхэмом" подписал контракт с парижанами.

"ПСЖ" спасся на последних минутах матча

В первом тайме "ПСЖ" был не похож на себя и не создал ни одного острого момента. "Тоттенхэм" действовал опаснее при подачах в штрафную площадь и после стандартов.

На 39-й минуте после стандарта Викарио Порро сбросил мяч на Ван де Вена, который отдал на Палинью, чей удар парировал новичок "ПСЖ" Шевалье, но ван де Вен добил мяч в пустые ворота — 0:1.

Во втором тайме "шпоры" удвоили счет — на 48-й минуте Ромеро головой замкнул подачу Порро, а Шевалье допустил грубую ошибку.

"ПСЖ" проснулся и начал опасно атаковать только после гола на 85-й минуте. Ли Кан Ин дальним ударом сократил отставание — 1:2.

Когда же парижане пошли в последний штурм, то на 94-й минуте Дембеле прострелил на Рамуша, который подставил голову и сравнял счет — 2:2.

Рамуш сравнял счет. Фото: Reuters

Дополнительное время было не предусмотрено и судьбу трофея определила серия пенальти. Соланке реализовал первый удар для "Тоттенхэма", но Витинья промахнулся. Затем Шевалье отразил удар ван де Вена, а Тель не попал и "ПСЖ" выиграл серию 4:3, добыв Суперкубок УЕФА.

"ПСЖ" — "Тоттенхэм" — 2:2 (4:3 — пен.)

Голы: Кан Ин, 85, Дембеле, 90+4 — ван де Вен, 39, Ромеро, 48

"ПСЖ": Шевалье — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш — Заир-Эмери (Ли Кан Ин, 68), Витинья, Дуэ (Рамуш, 78) — Баркола (Мбае, 67), Дембеле, Кварацхелия (Руис, 60).

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Палинья (Грей, 72), Сарр (Бергвалль, 90), Бентанкур — Кудус (Тель, 79), Ришарлисон (Соланке, 72).

Предупреждения: Баркола, Пачо, Дембеле — Ришарлисон, Дансо

