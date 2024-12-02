ПСЖ та Челсі планують трансферний обмін гравцями

Крістофер Нкунку та Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Matthew Childs

Два гранди європейського футболу можуть обмінятися футболістами. Англійський "Челсі" та французький "ПСЖ" готують гучну трансферну угоду.

Чемпіони Франції готові віддати претенденту на титул в АПЛ свого форварда, повідомляє TBR Football.

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Рандаль Коло Муані у матчі за збірну Франції. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

"ПСЖ" потрібен гравець "Челсі"

Коло Муані вирушить до Лондона, якщо французький клуб домовиться з місцевим "Челсі" про обмін футболістами. Парижани претендують на іншого форварда збірної Франції Крістофера Нкунку. Клубу вже розпочали переговори, операція може відбутися під час найближчого трансферного вікна.

Нкунку не проти залишити "Челсі", оскільки футболіст незадоволений кількістю ігрового часу в команді. Однак він поки що не впевнений, що хоче приєднатися до "ПСЖ", оскільки у Франції 27-річному гравцю теж доведеться боротися за місце в основному складі.

У сезоні 2024/2025 Рандаль Коло Муані зіграв за "ПСЖ" 14 поєдинків у всіх турнірах. Він забив 1 м'яч і зробив 2 результативні передачі. На рахунку Крістофера Нкунку 19 поєдинків за "Челсі", 11 голів та 1 результативна передача.

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" теж готується до трансферних угод. В одній із них фігуруватиме Олександр Зінченко.

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