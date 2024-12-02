Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow ПСЖ обменяет своего форварда на звезду Челси — о ком речь arrow

ПСЖ обменяет своего форварда на звезду Челси — о ком речь

2 декабря 2024 15:38
Станислав Костюк - Редактор
ПСЖ и Челси планируют трансферный обмен игроками
Кристофер Нкунку и Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Matthew Childs
Станислав Костюк - Редактор

Два гранда европейского футбола могут обменяться футболистами. Английский "Челси" и французский "ПСЖ" готовят громкую трансферную сделку.

Чемпионы Франции готов отдать претенденту на титул в АПЛ своего форварда, сообщает TBR Football.

Читайте также:

Рандаль Коло Муани не входит в планы главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике. Футболисту сборной Франции уже сообщили о том, что ему следует начинать искать новую команду. Однако клуб может помочь форварду этого сделать. 

Рандаль Коло Муани
Рандаль Коло Муани в матче за сборную Франции. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

"ПСЖ" нужен игрок "Челси" 

Коло Муани отправится в Лондон, если французский клуб договориться с местным "Челси" об обмене футболистами. Парижане претендуют на другого форварда сборной Франции Кристофера Нкунку. Клубу уже начали переговоры, сделка может состояться во время ближайшего трансферного окна. 

Нкунку не против уйти из "Челси", поскольку футболист недоволен количеством игрового времени в команде. Однако он пока не уверен, что хочет присоединиться к "ПСЖ", поскольку во Франции 27-летнему игроку тоже придется бороться за место в основном составе. 

В сезоне 2024/2025 Рандаль Коло Муани сыграл за "ПСЖ" 14 поединков во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. На счету Кристофера Нкунку 19 поединков за "Челси", 11 голов и 1 результативная передача. 

Напомним, лондонский "Арсенал" тоже готовится к трансферным сделкам. В одной из них будет фигурировать Александр Зинченко. 

В УПЛ разгорается новый скандал из-за судейства — треть клубов требует ответов от Екатерины Монзуль. 

Бывший футболист киевского "Динамо" готов возобновить карьеру ради предложения клуба из Азербайджана. 

Дочь Олега Блохина продемонстрировала, как бывший тренер сборной Украины провел свой 72-й день рождения

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Челси Рандаль Коло Муани

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:24 Зеленский и Шольц посетили центр производства беспилотников

16:04 В матче Серии А футболист потерял сознание и был госпитализирован

16:01 Новые флагманы на Android начнут получать батареи на 8000 мАч

15:58 Новая волна удорожания — что будет с ценами на продукты в декабре

15:57 ВПЛ в 2025 году — что изменится для переселенцев

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

15:53 Во Львове мужчина украл у женщины телефон — как его наказал суд

15:43 Популярный поезд из Одессы меняет маршрут — что известно

15:28 В Минобразования объяснили новые правила вступления в 2025 году

15:28 Минимальная зарплата и налоги — что изменилось в декабре 2024

15:25 Принудительная отправка на ВВК от ТЦК – советы юриста что делать

16:24 Зеленский и Шольц посетили центр производства беспилотников

16:04 В матче Серии А футболист потерял сознание и был госпитализирован

16:01 Новые флагманы на Android начнут получать батареи на 8000 мАч

15:58 Новая волна удорожания — что будет с ценами на продукты в декабре

15:57 ВПЛ в 2025 году — что изменится для переселенцев

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

15:53 Во Львове мужчина украл у женщины телефон — как его наказал суд

15:43 Популярный поезд из Одессы меняет маршрут — что известно

15:28 В Минобразования объяснили новые правила вступления в 2025 году

15:28 Минимальная зарплата и налоги — что изменилось в декабре 2024

15:25 Принудительная отправка на ВВК от ТЦК – советы юриста что делать

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК