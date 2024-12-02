ПСЖ и Челси планируют трансферный обмен игроками

Кристофер Нкунку и Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Matthew Childs

Два гранда европейского футбола могут обменяться футболистами. Английский "Челси" и французский "ПСЖ" готовят громкую трансферную сделку.

Чемпионы Франции готов отдать претенденту на титул в АПЛ своего форварда, сообщает TBR Football.

Читайте также:

Рандаль Коло Муани не входит в планы главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике. Футболисту сборной Франции уже сообщили о том, что ему следует начинать искать новую команду. Однако клуб может помочь форварду этого сделать.

Рандаль Коло Муани в матче за сборную Франции. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

"ПСЖ" нужен игрок "Челси"

Коло Муани отправится в Лондон, если французский клуб договориться с местным "Челси" об обмене футболистами. Парижане претендуют на другого форварда сборной Франции Кристофера Нкунку. Клубу уже начали переговоры, сделка может состояться во время ближайшего трансферного окна.

Нкунку не против уйти из "Челси", поскольку футболист недоволен количеством игрового времени в команде. Однако он пока не уверен, что хочет присоединиться к "ПСЖ", поскольку во Франции 27-летнему игроку тоже придется бороться за место в основном составе.

В сезоне 2024/2025 Рандаль Коло Муани сыграл за "ПСЖ" 14 поединков во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. На счету Кристофера Нкунку 19 поединков за "Челси", 11 голов и 1 результативная передача.

Напомним, лондонский "Арсенал" тоже готовится к трансферным сделкам. В одной из них будет фигурировать Александр Зинченко.

В УПЛ разгорается новый скандал из-за судейства — треть клубов требует ответов от Екатерины Монзуль.

Бывший футболист киевского "Динамо" готов возобновить карьеру ради предложения клуба из Азербайджана.

Дочь Олега Блохина продемонстрировала, как бывший тренер сборной Украины провел свой 72-й день рождения.