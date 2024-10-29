ПСЖ продасть одну зі своїх зірок до лондонського Арсеналу за великі гроші

ПСЖ продає одну зі своїх зірок за величезні гроші
Форвард збірної Франції та паризького "ПСЖ" Рандаль Коло Муані готується до трансферу до іншого відомого клубу. На нього претендують одразу декілька команд та чемпіонатів Англії та Італії.
У "ПСЖ" назвали трансферну вартість форварда, повідомляє L'Equipe.
Під час зимового трансферного вікна-2025 форвард ПСЖ Рандаль Коло Муані змінить клуб. Тренерський штаб чемпіонів Франції на чолі з Луїсом Енріке не зацікавлений у 25-річному футболісті.
Де гратиме зірка "ПСЖ"
Рандаль Коло Муані так і не зміг переконати наставника парижан у тому, що він гідний стабільно виходити в основному складі команди. Статус запасного гравця та висока зарплата форварда робить невигідним його перебування у клубі.
Керівництво "ПСЖ" ухвалило рішення продати Коло Муані й навіть знизило трансферну вартість футболіста. Рандаль може піти в інший клуб, якщо парижани отримають за нього щонайменше 40 млн євро.
У послугах французького форварда зацікавлені лондонський "Арсенал" та "Манчестер Юнайтед". Також гравця хотів би бачити у Турині "Ювентус", проте італійці не можуть дозволити собі такі витрати.
"ПСЖ" підписав Коло Муані минулого року. "Айнтрахт" із Франкфурта отримав за свого гравця 90 млн євро. Цього сезону Рандаль зіграв у 10 поєдинках і забив 2 м'ячі.
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