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ПСЖ продає одну зі своїх зірок за величезні гроші

29 жовтня 2024 15:34
Станіслав Костюк - Редактор
ПСЖ продасть одну зі своїх зірок до лондонського Арсеналу за великі гроші
Маркіньос, Рандаль Коло Муані та Бредлі Барколя. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард збірної Франції та паризького "ПСЖ" Рандаль Коло Муані готується до трансферу до іншого відомого клубу. На нього претендують одразу декілька команд та чемпіонатів Англії та Італії.

У "ПСЖ" назвали трансферну вартість форварда, повідомляє L'Equipe.

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Під час зимового трансферного вікна-2025 форвард ПСЖ Рандаль Коло Муані змінить клуб. Тренерський штаб чемпіонів Франції на чолі з Луїсом Енріке не зацікавлений у 25-річному футболісті.

Де гратиме зірка "ПСЖ"

Рандаль Коло Муані так і не зміг переконати наставника парижан у тому, що він гідний стабільно виходити в основному складі команди. Статус запасного гравця та висока зарплата форварда робить невигідним його перебування у клубі.

Рандаль Коло Муані
Рандаль Коло Муані у матчі за збірну Франції. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Керівництво "ПСЖ" ухвалило рішення продати Коло Муані й навіть знизило трансферну вартість футболіста. Рандаль може піти в інший клуб, якщо парижани отримають за нього щонайменше 40 млн євро.

У послугах французького форварда зацікавлені лондонський "Арсенал" та "Манчестер Юнайтед". Також гравця хотів би бачити у Турині "Ювентус", проте італійці не можуть дозволити собі такі витрати.

"ПСЖ" підписав Коло Муані минулого року. "Айнтрахт" із Франкфурта отримав за свого гравця 90 млн євро. Цього сезону Рандаль зіграв у 10 поєдинках і забив 2 м'ячі.

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Рандаль Коло Муані ПСЖ футбол спорт Футбол трансфери

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