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ПСЖ продает одну из своих звезд за огромные деньги

29 октября 2024 15:34
Станислав Костюк - Редактор
ПСЖ продаст одну из своих звезд в лондонский Арсенал за большие деньги
Маркиньос, Рандаль Коло Муани и Брєдли Барколя. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Станислав Костюк - Редактор

Форвард сборной Франции и парижского "ПСЖ" Рандаль Коло Муани готовится к трансферу в другой известный клуб. На него претендуют сразу несколько команд и чемпионатов Англии и Италии.

В "ПСЖ" назвали трансферную стоимость форварда, сообщает L'Equipe

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Во время зимнего трансферного окна-2025 форвард "ПСЖ" Рандаль Коло Муани сменит клуб. Тренерский штаб чемпионов Франции во главе с Луисом Энрике не заинтересован в 25-летнем футболисте. 

Где будет играть звезда "ПСЖ" 

Рандаль Коло Муани так и не смог убедить наставника парижан в том, что достоин стабильно выходить в основном составе команды. Статус запасного игрока и высокая зарплата форварда делает невыгодным его пребывание в клубе. 

Рандаль Коло Муани
Рандаль Коло Муани в матче за сборную Франции. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Руководство "ПСЖ" приняло решение продать Коло Муани и даже снизило трансферную стоимость футболиста. Рандаль может уйти в другой клуб, если парижане получат за него не менее 40 млн евро. 

В услугах французского форварда заинтересованы лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Также игрока хотел бы видеть в Турине "Ювентус", однако итальянцы не могут позволить себе такие расходы. 

"ПСЖ" подписал Коло Муани в прошлом году. "Айнтрахт" из Франкфурта получил за своего игрока 90 млн евро. В нынешнем сезоне Рандаль сыграл в 10 поединках и забил два мяча. 

Напомним, форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор не справился с нервами, когда узнал, что Родри получил "Золотой мяч-2024". 

Форвард сборной Англии Харри Кейн прокомментировал отсутствие Килиана Мбаппе на церемонии награждения ЗМ-2024. 

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич назвал основной источник финансирования житомирской команды. 

Рандаль Коло Муани ПСЖ футбол спорт Футбол трансферы

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