ПСЖ продаст одну из своих звезд в лондонский Арсенал за большие деньги

Маркиньос, Рандаль Коло Муани и Брєдли Барколя. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Форвард сборной Франции и парижского "ПСЖ" Рандаль Коло Муани готовится к трансферу в другой известный клуб. На него претендуют сразу несколько команд и чемпионатов Англии и Италии.

В "ПСЖ" назвали трансферную стоимость форварда, сообщает L'Equipe.

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Где будет играть звезда "ПСЖ"

Рандаль Коло Муани так и не смог убедить наставника парижан в том, что достоин стабильно выходить в основном составе команды. Статус запасного игрока и высокая зарплата форварда делает невыгодным его пребывание в клубе.

Рандаль Коло Муани в матче за сборную Франции. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Руководство "ПСЖ" приняло решение продать Коло Муани и даже снизило трансферную стоимость футболиста. Рандаль может уйти в другой клуб, если парижане получат за него не менее 40 млн евро.

В услугах французского форварда заинтересованы лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Также игрока хотел бы видеть в Турине "Ювентус", однако итальянцы не могут позволить себе такие расходы.

"ПСЖ" подписал Коло Муани в прошлом году. "Айнтрахт" из Франкфурта получил за своего игрока 90 млн евро. В нынешнем сезоне Рандаль сыграл в 10 поединках и забил два мяча.

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