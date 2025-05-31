Фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Інтер: стартові склади команд

Уболівальники "Інтера". Фото: Reuters

У Мюнхені на "Альянц Арені" 31 травня пройде фінал Ліги чемпіонів сезону 2024/2025 років. Трофей розіграють у матчі "ПСЖ" — "Інтер".

Перед грою команди оголосили стартові склади на гру, повідомив портал Новини.LIVE.

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Чи "ПСЖ" та "Інтер" здивували перед матчем

"ПСЖ" і "Інтер" оприлюднили стартові склади на фінал Ліги чемпіонів, який розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Тренер Луїс Енріке зробив ставку на перевірений склад з Дембеле, Кварацхелією та Дуе в атаці. Рамуша та Баркола залишили на лаві запасних.

Сімоне Індзагі обрав перевірений склад із дуетом нападників Мартінес-Тюрам. "Інтер" раніше цими гравцями зміг здивувати таку ж швидку та технічну "Барселону".

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Руїс, Вітінья, Невеш — Кварацхелія, Дембеле, Дуе.

Запасні: Сафонов, Тенас, Кімпембе, Рамуш, Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Баркола, Заїр-Емері, Бералдо, Мбає.

"Інтер": Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Л. Мартінес.

Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, де Врей, Зелінські, Арнаутович, Фраттезі, Асллані, Аугусто, Біссек, Дарміан, Залевські, Таремі.

Нагадаємо, "Інтер" — "Барселона" трансляція фінального матчу буде доступна на порталі Новини.LIVE.

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