Финал Лиги чемпионов ПСЖ - Интер: стартовые составы команд: стартовые составы команд

Болельщики "Интера". Фото: Reuters

В Мюнхене на "Альянц Арене" 31 мая пройдет финал Лиги чемпионов сезона 2024/2025 годов. Трофей разыграют в матче "ПСЖ" — "Интер".

Перед игрой команды объявили стартовые составы на игру, сообщил портал Новини.LIVE.

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Или "ПСЖ" и "Интер" удивили перед матчем

"ПСЖ" и "Интер" обнародовали стартовые составы на финал Лиги чемпионов, который начнется в 22:00 по Киеву.

Тренер Луис Энрике сделал ставку на проверенный состав с Дембеле, Кварацхелией и Дуэ в атаке. Рамуша и Баркола оставили на скамейке запасных.

Симоне Индзаги выбрал проверенный состав с дуэтом нападающих Мартинес-Тюрам. "Интер" ранее этими игроками смог удивить такую же быструю и техничную "Барселону".

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш — Руис, Витинья, Невеш — Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.

Запасные: Сафонов, Тенас, Кимпембе, Рамуш, Кан Ин, Эрнандес, Маюлю, Баркола, Заир-Эмери, Бералдо, Мбае.

"Интер": Зоммер — Павар, Ачерби, Бастони — Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Тюрам, Л. Мартинес.

Запасные: Ди Дженнаро, Х. Мартинес, де Врей, Зелински, Арнаутович, Фраттези, Асллани, Аугусто, Биссек, Дармиан, Залевски, Тареми.

Напомним, "Интер" — "Барселона" трансляция финального матча будет доступна на портале Новости.LIVE.

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