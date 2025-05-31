Финал Лиги чемпионов ПСЖ - Интер: стартовые составы команд: стартовые составы команд

ПСЖ и Интер удивили стартовыми составами на финал Лиги чемпионов
В Мюнхене на "Альянц Арене" 31 мая пройдет финал Лиги чемпионов сезона 2024/2025 годов. Трофей разыграют в матче "ПСЖ" — "Интер".
Перед игрой команды объявили стартовые составы на игру, сообщил портал Новини.LIVE.
Или "ПСЖ" и "Интер" удивили перед матчем
"ПСЖ" и "Интер" обнародовали стартовые составы на финал Лиги чемпионов, который начнется в 22:00 по Киеву.
Тренер Луис Энрике сделал ставку на проверенный состав с Дембеле, Кварацхелией и Дуэ в атаке. Рамуша и Баркола оставили на скамейке запасных.
Симоне Индзаги выбрал проверенный состав с дуэтом нападающих Мартинес-Тюрам. "Интер" ранее этими игроками смог удивить такую же быструю и техничную "Барселону".
"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш — Руис, Витинья, Невеш — Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.
Запасные: Сафонов, Тенас, Кимпембе, Рамуш, Кан Ин, Эрнандес, Маюлю, Баркола, Заир-Эмери, Бералдо, Мбае.
"Интер": Зоммер — Павар, Ачерби, Бастони — Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Тюрам, Л. Мартинес.
Запасные: Ди Дженнаро, Х. Мартинес, де Врей, Зелински, Арнаутович, Фраттези, Асллани, Аугусто, Биссек, Дармиан, Залевски, Тареми.
Напомним, "Интер" — "Барселона" трансляция финального матча будет доступна на портале Новости.LIVE.
Криштиану Роналду отказался получить 400 млн долларов в Саудовской Аравии.
Украинская дзюдоистка стала конкуренткой самым красивым украинским спортсменкам.
Сергей Ребров может досрочно завершить работу в сборной Украины — его заменит известный тренер.
Читайте Новини.LIVE!