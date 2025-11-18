ПСЖ та Кіліан Мбаппе подали гігантські позови один проти одного

ПСЖ та Мбаппе позиваються один на одного на 420 млн євро
Французький "ПСЖ" та їх колишній лідер Кіліан Мбаппе продовжують вирішувати свої взаємовідносини у суді. Наразі суми позовів складають сотні мільйонів євро.
Про позови "ПСЖ" та Мбаппе повідомив портал RFI.
"ПСЖ" та Мбаппе позиваються один на одного
Наразі відомо, що "ПСЖ" подав позов проти Мбаппе на суму 180 млн євро за відмову перейти до саудівського "Аль-Хіляля" влітку 2023 року. Тоді саудити пропонували 300 млн євро.
У той самий день Мбаппе подав зустрічний позов, вимагаючи від "ПСЖ" 240 млн євро.
За інформацією видання, Мбаппе звинуватив "ПСЖ" у перекласифікації короткострокових контрактів на довгострокові, а також у неповажному ставленні після моменту, коли він оголосив про бажання піти в статусі вільного агента.
