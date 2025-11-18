ПСЖ та Кіліан Мбаппе подали гігантські позови один проти одного

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Французький "ПСЖ" та їх колишній лідер Кіліан Мбаппе продовжують вирішувати свої взаємовідносини у суді. Наразі суми позовів складають сотні мільйонів євро.

Про позови "ПСЖ" та Мбаппе повідомив портал RFI.

Реклама

Читайте також:

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

"ПСЖ" та Мбаппе позиваються один на одного

Наразі відомо, що "ПСЖ" подав позов проти Мбаппе на суму 180 млн євро за відмову перейти до саудівського "Аль-Хіляля" влітку 2023 року. Тоді саудити пропонували 300 млн євро.

У той самий день Мбаппе подав зустрічний позов, вимагаючи від "ПСЖ" 240 млн євро.

За інформацією видання, Мбаппе звинуватив "ПСЖ" у перекласифікації короткострокових контрактів на довгострокові, а також у неповажному ставленні після моменту, коли він оголосив про бажання піти в статусі вільного агента.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко несподівано відреагував на виступ у матчі проти Ісландії.

Влада Зінченко відреагувала на гол Олександра Зубкова у ворота ісландців.

Колишня учасниця шоу "Холостяк" вийшла заміж за відомого спортсмена.