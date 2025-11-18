ПСЖ и Килиан Мбаппе подали гигантские иски друг против друга

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Французский "ПСЖ" и их бывший лидер Килиан Мбаппе продолжают решать свои взаимоотношения в суде. Сейчас суммы исков составляют сотни миллионов евро.

Об исках "ПСЖ" и Мбаппе сообщил портал RFI.

"ПСЖ" и Мбаппе судятся друг с другом

Известно, что "ПСЖ" подал иск против Мбаппе на сумму 180 млн евро за отказ перейти в саудовский "Аль-Хиляль" летом 2023 года. Тогда саудиты предлагали 300 млн евро.

В тот же день Мбаппе подал встречный иск, требуя от "ПСЖ" 240 млн евро.

По информации издания, Мбаппе обвинил "ПСЖ" в переклассификации краткосрочных контрактов на долгосрочные, а также в неуважительном отношении после момента, когда он объявил о желании уйти в статусе свободного агента.

