Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ПСЖ и Мбаппе судятся друг с другом на 420 млн евро

ПСЖ и Мбаппе судятся друг с другом на 420 млн евро

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 03:22
обновлено: 02:17
ПСЖ и Килиан Мбаппе подали гигантские иски друг против друга
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Французский "ПСЖ" и их бывший лидер Килиан Мбаппе продолжают решать свои взаимоотношения в суде. Сейчас суммы исков составляют сотни миллионов евро.

Об исках "ПСЖ" и Мбаппе сообщил портал RFI.

Реклама
Читайте также:
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

"ПСЖ" и Мбаппе судятся друг с другом

Известно, что "ПСЖ" подал иск против Мбаппе на сумму 180 млн евро за отказ перейти в саудовский "Аль-Хиляль" летом 2023 года. Тогда саудиты предлагали 300 млн евро.

В тот же день Мбаппе подал встречный иск, требуя от "ПСЖ" 240 млн евро.

По информации издания, Мбаппе обвинил "ПСЖ" в переклассификации краткосрочных контрактов на долгосрочные, а также в неуважительном отношении после момента, когда он объявил о желании уйти в статусе свободного агента.

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко неожиданно отреагировал на выступление в матче против Исландии.

Влада Зинченко отреагировала на гол Александра Зубкова в ворота исландцев.

Бывшая участница шоу "Холостяк" вышла замуж за известного спортсмена.

суд футбол Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации