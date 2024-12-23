Ніко Вільямс відмовить Барселоні заради трансферу до іншого клубу

Ніко Вільямс та Ламін Ямал святкують гол. Фото: instagram.com/nicolas_williams9/

Французький "ПСЖ" збирається оформити один із найгучніших переходів зимового трансферного вікна. Парижани націлилися на одного із лідерів збірної Іспанії.

Чемпіони Франції готові вже в січні заплатити за перспективного гравця понад 50 млн євро, повідомляє fichajes.net.

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Хто стане новачком "ПСЖ"

Французький клуб активно цікавиться 22-річним Ніко Вільямсом, який за останній рік став однією із головних зірок чемпіонату Іспанії. Минулого літа у складі "червоної фурії" атакувальний хавбек став чемпіоном Європи. Футболіст розуміє, що нічого не зможе виграти в "Атлетику" з Більбао та попередив клуб про бажання піти влітку наступного року.

Ніко Вільямс у складі "Атлетіка". Фото: Reuters/Susana Vera

Однак трансфер Вільямса може відбутися набагато раніше. "ПСЖ" готовий активувати опцію викупу контракту гравця за 58 млн євро. Парижани хочуть запросити гравця вже під час трансферного зимового вікна.

У нинішньому сезоні Вільямс зіграв за "Атлетік" 23 поєдинки у всіх турнірах, забив 2 м'ячі та зробив 5 результативних передач. Головним претендентом на Ніко була каталонська "Барселона".

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