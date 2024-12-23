Ніко Вільямс відмовить Барселоні заради трансферу до іншого клубу

ПСЖ "вкраде" у Барселони лідера збірної Іспанії
Французький "ПСЖ" збирається оформити один із найгучніших переходів зимового трансферного вікна. Парижани націлилися на одного із лідерів збірної Іспанії.
Чемпіони Франції готові вже в січні заплатити за перспективного гравця понад 50 млн євро, повідомляє fichajes.net.
Керівництво "ПСЖ" збирається запросити до клубу нових зірок світового футболу, які могли б замінити в медійному та спортивному планах колишнє тріо лідерів клубу в особі Неймара, Лео Мессі та Кіліана Мбаппе. Одним із таких футболістів є лідер збірної Іспанії.
Хто стане новачком "ПСЖ"
Французький клуб активно цікавиться 22-річним Ніко Вільямсом, який за останній рік став однією із головних зірок чемпіонату Іспанії. Минулого літа у складі "червоної фурії" атакувальний хавбек став чемпіоном Європи. Футболіст розуміє, що нічого не зможе виграти в "Атлетику" з Більбао та попередив клуб про бажання піти влітку наступного року.
Однак трансфер Вільямса може відбутися набагато раніше. "ПСЖ" готовий активувати опцію викупу контракту гравця за 58 млн євро. Парижани хочуть запросити гравця вже під час трансферного зимового вікна.
У нинішньому сезоні Вільямс зіграв за "Атлетік" 23 поєдинки у всіх турнірах, забив 2 м'ячі та зробив 5 результативних передач. Головним претендентом на Ніко була каталонська "Барселона".
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