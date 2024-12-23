Нико Уильямс откажет Барселоне ради трансфера в другой клуб

Нико Уильямс и Ламин Ямал празднуют гол. Фото: instagram.com/nicolas_williams9/

Французский "ПСЖ" собирается оформить один из самых громких переходов зимнего трансферного окна. Парижане нацелились на одного из лидеров сборной Испании.

Чемпионы Франции готовы уже в январе заплатить за перспективного игрока больше 50 млн евро, сообщает fichajes.net.

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Кто станет новичком "ПСЖ"

Французский клуб активно интересуется 22-летним Нико Уильямсом, который за последний год стал одной из главных звезд чемпионата Испании. Прошлым летом в составе "красной фурии" атакующий хавбек стал чемпионом Европы. Футболист понимает, что ничего не сможет выиграть в "Атлетике" из Бильбао и предупредил клуб о желании уйти летом следующего года.

Нико Уильямс в составе "Атлетика". Фото: Reuters/Susana Vera

Однако трансфер Уильямса может состояться гораздо раньше. "ПСЖ" готов активировать опцию выкупа контракта игрока за 58 млн евро. Парижане хотят пригласить игрока уже во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Уильямс сыграл за "Атлетик" 23 поединка во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач. Главным претендентом на Нико была каталонская "Барселона".

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