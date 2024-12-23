Нико Уильямс откажет Барселоне ради трансфера в другой клуб

ПСЖ "украдет" у Барселоны лидера сборной Испании
Французский "ПСЖ" собирается оформить один из самых громких переходов зимнего трансферного окна. Парижане нацелились на одного из лидеров сборной Испании.
Чемпионы Франции готовы уже в январе заплатить за перспективного игрока больше 50 млн евро, сообщает fichajes.net.
Руководство "ПСЖ" собирается пригласить в клуб новых звезд мирового футбола, которые могли бы заменить в медийном и спортивном планах бывшее трио лидеров клуба в лице Неймара, Лео Месси и Килиана Мбаппе. Одним из таких футболистов является лидер сборной Испании.
Кто станет новичком "ПСЖ"
Французский клуб активно интересуется 22-летним Нико Уильямсом, который за последний год стал одной из главных звезд чемпионата Испании. Прошлым летом в составе "красной фурии" атакующий хавбек стал чемпионом Европы. Футболист понимает, что ничего не сможет выиграть в "Атлетике" из Бильбао и предупредил клуб о желании уйти летом следующего года.
Однако трансфер Уильямса может состояться гораздо раньше. "ПСЖ" готов активировать опцию выкупа контракта игрока за 58 млн евро. Парижане хотят пригласить игрока уже во время зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Уильямс сыграл за "Атлетик" 23 поединка во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач. Главным претендентом на Нико была каталонская "Барселона".
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