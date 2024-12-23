Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow ПСЖ "украдет" у Барселоны лидера сборной Испании arrow

ПСЖ "украдет" у Барселоны лидера сборной Испании

23 декабря 2024 10:46
Станислав Костюк - Редактор
Нико Уильямс откажет Барселоне ради трансфера в другой клуб
Нико Уильямс и Ламин Ямал празднуют гол. Фото: instagram.com/nicolas_williams9/
Станислав Костюк - Редактор

Французский "ПСЖ" собирается оформить один из самых громких переходов зимнего трансферного окна. Парижане нацелились на одного из лидеров сборной Испании. 

Чемпионы Франции готовы уже в январе заплатить за перспективного игрока больше 50 млн евро, сообщает fichajes.net

Читайте также:

Руководство "ПСЖ" собирается пригласить в клуб новых звезд мирового футбола, которые могли бы заменить в медийном и спортивном планах бывшее трио лидеров клуба в лице Неймара, Лео Месси и Килиана Мбаппе. Одним из таких футболистов является лидер сборной Испании. 

Кто станет новичком "ПСЖ" 

Французский клуб активно интересуется 22-летним Нико Уильямсом, который за последний год стал одной из главных звезд чемпионата Испании. Прошлым летом в составе "красной фурии" атакующий хавбек стал чемпионом Европы. Футболист понимает, что ничего не сможет выиграть в "Атлетике" из Бильбао и предупредил клуб о желании уйти летом следующего года. 

Нико Уильямс
Нико Уильямс в составе "Атлетика". Фото: Reuters/Susana Vera

Однако трансфер Уильямса может состояться гораздо раньше. "ПСЖ" готов активировать опцию выкупа контракта игрока за 58 млн евро. Парижане хотят пригласить игрока уже во время зимнего трансферного окна. 

В нынешнем сезоне Уильямс сыграл за "Атлетик" 23 поединка во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач. Главным претендентом на Нико была каталонская "Барселона". 

Напомним, лидер сборной Украины по футболу может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Киевское "Динамо" готово отпустить одного из своих футболистов в известный турецкий клуб. 

Семья известного украинского боксера пострадала от удара российского беспилотника. 

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский грубо высмеял одного из молодых футболистов команды. 

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Нико Уильямс Атлетик Бильбао

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:44 YouTube в России недоступен для 80% пользователей — подробности

11:34 Солнце штормит — прогноз магнитных бурь на сегодня.

11:28 Дефицит электроэнергии — в Укрэнерго сообщили, будет ли свет

11:21 Рютте призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца, — СМИ

11:19 Наступление на юге — куда россияне направят удар

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:17 Времени мало — как оформить субсидию на твердое топливо в 2024

11:01 "Зимова єПідтримка" — как перевести средства на армию

11:01 Знают не все покупатели — какие товары нельзя вернуть в магазин

10:57 В Сирии сломалось судно для вывоза войск РФ — детали от ГУР

10:54 Полиция Киевщины показала последствия атаки вражеских дронов

11:44 YouTube в России недоступен для 80% пользователей — подробности

11:34 Солнце штормит — прогноз магнитных бурь на сегодня.

11:28 Дефицит электроэнергии — в Укрэнерго сообщили, будет ли свет

11:21 Рютте призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца, — СМИ

11:19 Наступление на юге — куда россияне направят удар

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:17 Времени мало — как оформить субсидию на твердое топливо в 2024

11:01 "Зимова єПідтримка" — как перевести средства на армию

11:01 Знают не все покупатели — какие товары нельзя вернуть в магазин

10:57 В Сирии сломалось судно для вывоза войск РФ — детали от ГУР

10:54 Полиция Киевщины показала последствия атаки вражеских дронов

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке