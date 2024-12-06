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ПСЖ зі скандалом виставить на трансфер одного з лідерів команди

6 грудня 2024 12:15
Сергій Романчук - Редактор
ПСЖ та Доннарумма посварилися через контракт, голкіпера можуть продати
Джанлуїджі Доннарумма під час матчу. Фото: Reuters/Yves Herman
Сергій Романчук - Редактор

Чемпіон Європи 2020 року у складі збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма може змінити клуб. Французький "ПСЖ" не хоче продовжувати контракт із голкіпером.

Керівництву парижан не подобаються вимоги італійця щодо зарплати, повідомляє журналіст Фабріс Хокінс.

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У "ПСЖ" готові ухвалити складне рішення з приводу одного із зіркових футболістів команди. Контракт Джанлуїджі Доннарумми з клубом спливає влітку 2026 року. Переговори з голкіпером зайшли у глухий кут.

"ПСЖ" може продати Доннарумму

Італійський футболіст заробляє у Франції 7 млн євро на рік, але хоче отримувати як мінімум 11 млн за новим контрактом. У "ПСЖ" не бачать сенсу у тому, щоб погоджуватися на такі умови.

Джанлуїджі Доннарумма
Доннарумма відбиває удар по воротах "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Останнім часом Доннарумма втратив місце в основному складі "ПСЖ". Головний тренер Луїс Енріке постійно займається ротацією складу, що негативно впливає на гру італійського голкіпера. В основі парижан дедалі частіше виходить росіянин Матвій Сафонов.

"ПСЖ" хоче продати Доннарумму, але поки клуб не має пропозицій від потенційних покупців. Англійський "Манчестер Юнайтед" розглядав можливість запросити італійського воротаря, проте "червоних дияволів" відлякали його вимоги щодо зарплати.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін може приєднатися до одного із європейських топклубів.

"Евертону" доведеться продати частину футболістів, серед них може виявитися і Віталій Миколенко.

Мохаммед Салах домігся від "Ліверпуля" згоди на продовження контракту, який спливає найближчого літа.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров може запросити до національної команди ще одного потенційного дебютанта.

спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Джанлуїджі Доннарума

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