ПСЖ и Доннарумма поссорились из-за контракта, голкипера могут продать

Джанлуиджи Доннарумма во время матча. Фото: Reuters/Yves Herman

Чемпион Европы 2020 года в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб. Французский "ПСЖ" не хочет продлевать контракт с голкипером.

Руководству парижан не нравятся требования итальянца по зарплате, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

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В "ПСЖ" готовы принять сложное решение по поводу одного из звездных футболистов команды. Контракт Джанлуиджи Доннаруммы с клубом истекает летом 2026 года. Переговоры с голкипером зашли в тупик.

"ПСЖ" может продать Доннарумму

Итальянский футболист зарабатывает во Франции 7 млн евро в год, но хочет получать как минимум 11 млн по новому контракту. В "ПСЖ" не видят смысла в том, чтобы соглашаться на такие условия.

Доннарумма отражает удар по воротам "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

В последнее время Доннарумма потерял место в основном составе "ПСЖ". Главный тренер Луис Энрике постоянно занимается ротацией состава, что негативно влияет на игру итальянского голкипера. В основе парижан все чаще выходит россиянин Матвей Сафонов.

"ПСЖ" хочет продать Доннарумму, но пока у клуба нет предложений от потенциальных покупателей. Английский "Манчестер Юнайтед" рассматривал возможность пригласить итальянского вратаря, однако "красных дьяволов" отпугнули его требования по зарплате.

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