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ПСЖ со скандалом выставит на трансфер одного из лидеров команды

6 декабря 2024 12:15
Сергей Романчук - Редактор
ПСЖ и Доннарумма поссорились из-за контракта, голкипера могут продать
Джанлуиджи Доннарумма во время матча. Фото: Reuters/Yves Herman
Сергей Романчук - Редактор

Чемпион Европы 2020 года в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб. Французский "ПСЖ" не хочет продлевать контракт с голкипером. 

Руководству парижан не нравятся требования итальянца по зарплате, сообщает журналист Фабрис Хокинс

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В "ПСЖ" готовы принять сложное решение по поводу одного из звездных футболистов команды. Контракт Джанлуиджи Доннаруммы с клубом истекает летом 2026 года. Переговоры с голкипером зашли в тупик. 

"ПСЖ" может продать Доннарумму 

Итальянский футболист зарабатывает во Франции 7 млн евро в год, но хочет получать как минимум 11 млн по новому контракту. В "ПСЖ" не видят смысла в том, чтобы соглашаться на такие условия. 

Джанлуиджи Доннарумма
Доннарумма отражает удар по воротам "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

В последнее время Доннарумма потерял место в основном составе "ПСЖ". Главный тренер Луис Энрике постоянно занимается ротацией состава, что негативно влияет на игру итальянского голкипера. В основе парижан все чаще выходит россиянин Матвей Сафонов. 

"ПСЖ" хочет продать Доннарумму, но пока у клуба нет предложений от потенциальных покупателей. Английский "Манчестер Юнайтед" рассматривал возможность пригласить итальянского вратаря, однако "красных дьяволов" отпугнули его требования по зарплате. 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может присоединиться к одному из европейских топ-клубов. 

"Эвертону" придется продать часть футболистов, среди них может оказаться и Виталий Миколенко. 

Мохаммед Салах добился от "Ливерпуля" согласия на продление контракта, который истекает ближайшим летом. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может пригласить в национальную команду еще одного потенциального дебютанта. 

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Джанлуиджи Доннарума

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