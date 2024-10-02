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Пушич пояснив, як Шахтар зіграє проти Аталанти у Лізі чемпіонів

2 жовтня 2024 10:07
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Пушич назвав стратегію Шахтаря на матч із Аталантою у Лізі чемпіонів
Маріно Пушич під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів український "Шахтар" зіграє з італійською "Аталантою". Головний тренер "гірників" Маріно Пушич оцінив рівень суперника своєї команди.

Пушич вважає "Аталанту" однією з найкращих команд Італії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Лассіна Траоре
Лассіна Траоре у складі "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Що Пушич сказав про гру з "Аталантою"

У матчі другого туру ЛЧ "гірникам" не допоможе травмований Данило Сікан. Його місце в основному складі команди може посісти Лассіна Траоре. Проте наставник "Шахтаря" не надає значення кадровій ситуації у своїй команді. Тренерський штаб "гірників" приділив велику увагу розбору гри "Аталанти".

Пушич нагадав про те, що підопічні Джан П'єро Гасперіні є переможцями Ліги Європи. Ця команда має специфічний стиль гри, в якому велика увага приділяється індивідуальним діям футболістів.

"Шахтар" підготувався протистояти пресингу суперника. Українські футболісти знають сильні та слабкі сторони суперника та готові до матчу. Марино Пушич чекає на цікавий поєдинок і вірить у свою команду.

Нагадаємо, захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко зацікавив один з іспанських клубів.

А форвард Артем Довбик може перейти до відомої англійської команди, яка бачить у ньому заміну своїй зірці.

Тим часом відомий коментатор став на захист головного тренера "Динамо", якого критикують за кадровий підбір футболістів основного складу.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Аталанта Маріно Пушич

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