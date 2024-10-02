Пушич назвав стратегію Шахтаря на матч із Аталантою у Лізі чемпіонів

Маріно Пушич під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів український "Шахтар" зіграє з італійською "Аталантою". Головний тренер "гірників" Маріно Пушич оцінив рівень суперника своєї команди.

Пушич вважає "Аталанту" однією з найкращих команд Італії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

"Шахтар" та "Аталанта" зіграли внічию свої перші матчі в Лізі чемпіонів сезону 2024/2025. Донецька команда не зуміла обіграти "Болонью" (0:0), бергамаски з тим самим рахунком завершили зустріч з лондонським "Арсеналом".

Лассіна Траоре у складі "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Що Пушич сказав про гру з "Аталантою"

У матчі другого туру ЛЧ "гірникам" не допоможе травмований Данило Сікан. Його місце в основному складі команди може посісти Лассіна Траоре. Проте наставник "Шахтаря" не надає значення кадровій ситуації у своїй команді. Тренерський штаб "гірників" приділив велику увагу розбору гри "Аталанти".

Пушич нагадав про те, що підопічні Джан П'єро Гасперіні є переможцями Ліги Європи. Ця команда має специфічний стиль гри, в якому велика увага приділяється індивідуальним діям футболістів.

"Шахтар" підготувався протистояти пресингу суперника. Українські футболісти знають сильні та слабкі сторони суперника та готові до матчу. Марино Пушич чекає на цікавий поєдинок і вірить у свою команду.

Нагадаємо, захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко зацікавив один з іспанських клубів.

А форвард Артем Довбик може перейти до відомої англійської команди, яка бачить у ньому заміну своїй зірці.

Тим часом відомий коментатор став на захист головного тренера "Динамо", якого критикують за кадровий підбір футболістів основного складу.