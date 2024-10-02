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Пушич объяснил, как Шахтер сыграет против Аталанты в Лиге чемпионов

2 октября 2024 10:07
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Пушич назвал стратегию Шахтера на матч с Аталантой в Лиге чемпионов
Марино Пушич во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

В рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов украинский "Шахтер" сыграет с итальянской "Аталантой". Главный тренер "горняков" Марино Пушич оценил уровень соперника своей команды.

Пушич считает "Аталанту" одной из лучших команд Италии, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"Шахтер" и "Аталанта" сыграли вничью свои первые матчи в Лиге чемпионов сезона 2024/2025. Донецкая команда не сумела обыграть "Болонью" (0:0), бергамаски с тем же счетом завершили встречу с лондонским "Арсеналом". 

Лассина Траоре
Лассина Траоре в составе "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Что Пушич сказал об игре с "Аталантой" 

В матче второго тура ЛЧ "горнякам" не поможет травмированный Даниил Сикан. Его место в основном составе команды может занять Лассина Траоре. Однако наставник "Шахтера" не придает значения кадровой ситуации в своей команде. Тренерский штаб "горняков" уделил большое внимание разбору игры "Аталанты". 

Пушич напомнил о том, что подопечные Джан Пьеро Гасперини являются действующими победителями Лиги Европы. У этой команды специфический стиль игры, в котором большое внимание уделяется индивидуальным действиям футболистов. 

"Шахтер" подготовился противостоять прессингу соперника. Украинские футболисты знают сильные и слабые стороны соперника и готовы к матчу. Марино Пушич ждет интересный поединок и верит в свою команду. 

Напомним, защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко заинтересовал один из испанских клубов. 

А форвард Артем Довбик может перейти в известную английскую команду, которая видит в нем замену своей звезде. 

Тем временем известный комментатор встал на защиту главного тренера "Динамо", которого критикуют за кадровый подбор футболистов основного состава. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Аталанта Марино Пушич

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