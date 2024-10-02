Пушич назвал стратегию Шахтера на матч с Аталантой в Лиге чемпионов

Пушич объяснил, как Шахтер сыграет против Аталанты в Лиге чемпионов
В рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов украинский "Шахтер" сыграет с итальянской "Аталантой". Главный тренер "горняков" Марино Пушич оценил уровень соперника своей команды.
Пушич считает "Аталанту" одной из лучших команд Италии, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Шахтер" и "Аталанта" сыграли вничью свои первые матчи в Лиге чемпионов сезона 2024/2025. Донецкая команда не сумела обыграть "Болонью" (0:0), бергамаски с тем же счетом завершили встречу с лондонским "Арсеналом".
Что Пушич сказал об игре с "Аталантой"
В матче второго тура ЛЧ "горнякам" не поможет травмированный Даниил Сикан. Его место в основном составе команды может занять Лассина Траоре. Однако наставник "Шахтера" не придает значения кадровой ситуации в своей команде. Тренерский штаб "горняков" уделил большое внимание разбору игры "Аталанты".
Пушич напомнил о том, что подопечные Джан Пьеро Гасперини являются действующими победителями Лиги Европы. У этой команды специфический стиль игры, в котором большое внимание уделяется индивидуальным действиям футболистов.
"Шахтер" подготовился противостоять прессингу соперника. Украинские футболисты знают сильные и слабые стороны соперника и готовы к матчу. Марино Пушич ждет интересный поединок и верит в свою команду.
Напомним, защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко заинтересовал один из испанских клубов.
А форвард Артем Довбик может перейти в известную английскую команду, которая видит в нем замену своей звезде.
Тем временем известный комментатор встал на защиту главного тренера "Динамо", которого критикуют за кадровый подбор футболистов основного состава.
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