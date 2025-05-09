Пушич пояснив слабку реалізацію моментів Шахтаря

Гравці "Шахтаря" перед поєдинком. Фото: пресслужба клубу

Луганська "Зоря" зуміла відібрати очки в донецького "Шахтаря" в матчі чемпіонату України. Підопічні Младена Бартуловича більше тайму грали в меншості.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував результат протистояння, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У матчі 28 туру української Прем'єр-ліги зафіксовано несподіваний результат. "Шахтар" не зміг обіграти "Зорю" за того, що один із футболістів луганської команди залишив свою команду в меншості ще в першому таймі. У підсумку "гірники" ускладнили завдання витіснити "Олександрію" з другого місця в турнірній таблиці.

Тренери Маріно Пушич (праворуч) і Младен Бартулович. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що Пушич сказав про матч

Тренер "гірників" зазначив, що його команда грала з великою самовіддачею та характером. Попри невтішний рахунок, наставник висловив повагу до своїх гравців за проявлені якості на полі та підкреслив, що пишається їхніми діями. Він зазначив, що "Шахтар" зумів створити чимало моментів, домінуючи навіть у меншості.

Ключовим моментом зустрічі стало вилучення Грама. Пушич визнав, що перша жовта картка була спірною, а другу захисник міг би уникнути. Він також наголосив, що подібні епізоди пов'язані з недосвідченістю молодих гравців, якої поки що бракує, щоб стабільно показувати високий результат.

Як "Шахтар" перебудовувався в меншості

Наставник донеччан розповів, що команда діяла інакше, ніж у попередніх матчах, і йому вдалося реалізувати свої ідеї, попри складні обставини.

"Ми дуже добре попрацювали та виконали завдання. Повторюся, якщо розглядати те, як моя команда грала в меншості, я дуже ними пишаюся", — заявив тренер.

Наставник також звернув увагу на те, що "Шахтар" уже не вперше стикається із ситуацією, коли платить ціну за помилки молодих гравців. На думку Пушича, це природний процес зростання команди, але він вимагає терпіння і роботи на всіх рівнях.

Нагадаємо, дружина тренера "Олександрії" Руслана Ротаня зробила натяк на те, де наставник працюватиме.

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