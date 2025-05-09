Пушич объяснил слабую реализацию моментов Шахтера

Игроки "Шахтера" перед поединком. Фото: пресс-служба клуба

Луганская "Заря" сумела отобрать очки у донецкого "Шахтера" в матче чемпионата Украины. Подопечные Младена Бартуловича больше тайма играли в меньшинстве.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич прокомментировал результат противостояния, сообщает официальный сайт клуба.

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В матче 28 тура украинской Премьер-лиги зафиксирован неожиданный результат. "Шахтер" не смог обыграть "Зарю" при том, что один из футболистов луганской команды оставил свою команду в меньшинстве еще в первом тайме. В итоге "горняки" осложнили задачу вытеснить "Александрию" со второго места в турнирной таблице.

Тренеры Марино Пушич (справа) и Младен Бартулович. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что Пушич сказал о матче

Тренер "горняков" отметил, что его команда играла с большим самоотдачей и характером. Несмотря на неутешительный счет, наставник выразил уважение к своим игрокам за проявленные качества на поле и подчеркнул, что гордится их действиями. Он отметил, что "Шахтер" сумел создать немало моментов, доминируя даже в меньшинстве.

Ключевым моментом встречи стало удаление Грама. Пушич признал, что первая желтая карточка была спорной, а вторую защитник мог бы избежать. Он также подчеркнул, что подобные эпизоды связаны с неопытностью молодых игроков, которой пока не хватает, чтобы стабильно показывать высокий результат.

Как "Шахтер" перестраивался в меньшинстве

Наставник донетчан рассказал, что команда действовала иначе, чем в предыдущих матчах, и ему удалось реализовать свои идеи, несмотря на сложные обстоятельства.

"Мы очень хорошо поработали и выполнили задачи. Повторюсь, если рассматривать то, как моя команда играла в меньшинстве, я очень ими горжусь", — заявил тренер.

Наставник также обратил внимание на то, что "Шахтер" уже не в первый раз сталкивается с ситуацией, когда платит цену за ошибки молодых игроков. По мнению Пушича, это естественный процесс роста команды, но он требует терпения и работы на всех уровнях.

Напомним, жена тренера "Александрии" Руслана Ротаня сделала намек на то, где наставник будет работать.

У донецкого "Шахтера" осталось три кандидата на замену Марино Пушичу.

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