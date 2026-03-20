Головна Спорт

Путін нагородив російських паралімпійців, яких раніше допустили на Ігри

Дата публікації: 20 березня 2026 11:01
Володимир Путін та лижниця Анастасія Багіян. Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін провів церемонію нагородження російських паралімпійців. Під час заходу він відзначив повернення національної символіки країни на міжнародні спортивні змагання. Йдеться про допуск спортсменів РФ до Паралімпійських ігор-2026.

Це рішення викликало широкий резонанс у спортивній спільноті, повідомляє портал Новини.LIVE.

Російські спортсмени змогли виступити на зимовій Паралімпіаді в Мілані та Кортині-д'Ампеццо під своїми прапорами. На цьому тлі збірна України та низка інших країн відмовилися брати участь в офіційних церемоніях відкриття і закриття Ігор. Протест отримав міжнародну підтримку.

Паралімпійська збірна Росії в Кремлі. Фото: Reuters

Допуск викликав реакцію України та партнерів

Паралельно з цим увагу привернули й інші інциденти, пов'язані з політикою в спорті. Зокрема, Міжнародна спортивна спільнота відреагувала на нагородження українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи. У МОК розцінили цей крок як підтвердження політичного характеру його дій. На Олімпіаді-2026 спортсмен був дискваліфікований за розміщення на екіпіровці зображення загиблих українських атлетів.

Ситуація навколо допуску російських спортсменів та реакції міжнародних організацій продовжує розвиватися. Рішення про повернення прапорів і гімнів стало одним із найбільш обговорюваних напередодні інших міжнародних турнірів 2026 року. Воно посилило дискусію про межі політики та спорту на міжнародній арені. На тлі гасел про "спорт без політики" президент РФ відкрито в Кремлі нагороджує спортсменів, завдяки яким гімн Росії звучав в Італії.

Нагадаємо, раніше український боксер Володимир Усик під час загального тренування здивував британця Ентоні Джошуа.

А українському футболісту Данилу Колеснику змінили запобіжний захід після нападу на вулиці на співробітника ТЦК.

володимир путін спорт Паралімпійські ігри російські спортсмени Паралімпіада-2026
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
