Путін нагородив російських паралімпійців, яких раніше допустили на Ігри

Володимир Путін та лижниця Анастасія Багіян. Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін провів церемонію нагородження російських паралімпійців. Під час заходу він відзначив повернення національної символіки країни на міжнародні спортивні змагання. Йдеться про допуск спортсменів РФ до Паралімпійських ігор-2026.

Це рішення викликало широкий резонанс у спортивній спільноті, повідомляє портал Новини.LIVE.

Російські спортсмени змогли виступити на зимовій Паралімпіаді в Мілані та Кортині-д'Ампеццо під своїми прапорами. На цьому тлі збірна України та низка інших країн відмовилися брати участь в офіційних церемоніях відкриття і закриття Ігор. Протест отримав міжнародну підтримку.

Паралімпійська збірна Росії в Кремлі. Фото: Reuters

Допуск викликав реакцію України та партнерів

Паралельно з цим увагу привернули й інші інциденти, пов'язані з політикою в спорті. Зокрема, Міжнародна спортивна спільнота відреагувала на нагородження українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи. У МОК розцінили цей крок як підтвердження політичного характеру його дій. На Олімпіаді-2026 спортсмен був дискваліфікований за розміщення на екіпіровці зображення загиблих українських атлетів.

Ситуація навколо допуску російських спортсменів та реакції міжнародних організацій продовжує розвиватися. Рішення про повернення прапорів і гімнів стало одним із найбільш обговорюваних напередодні інших міжнародних турнірів 2026 року. Воно посилило дискусію про межі політики та спорту на міжнародній арені. На тлі гасел про "спорт без політики" президент РФ відкрито в Кремлі нагороджує спортсменів, завдяки яким гімн Росії звучав в Італії.

