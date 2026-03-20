Путин наградил российских паралимпийцев, которых ранее допустили на Игры
Президент России Владимир Путин провел церемонию награждения российских паралимпийцев. Во время мероприятия он отметил возвращение национальной символики страны на международные спортивные соревнования. Речь идет о допуске спортсменов РФ к Паралимпийским играм-2026.
Это решение вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе.
Российские спортсмены смогли выступить на зимней Паралимпиаде в Милане и Кортине-д’Ампеццо под своими флагами. На этом фоне сборная Украины и ряд других стран отказались участвовать в официальных церемониях открытия и закрытия Игр. Протест получил международную поддержку.
Допуск вызвал реакцию Украины и партнеров
Параллельно с этим внимание привлекли и другие инциденты, связанные с политикой в спорте. В частности, Международное спортивное сообщество отреагировало на награждение украинского скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы. В МОК расценили этот шаг как подтверждение политического характера его действий. На Олимпиаде-2026 спортсмен был дисквалифицирован за размещение на экипировке изображения погибших украинских атлетов.
Ситуация вокруг допуска российских спортсменов и реакции международных организаций продолжает развиваться. Решение о возвращении флагов и гимнов стало одним из самых обсуждаемых в преддверии других международных турниров 2026 года. Оно усилило дискуссию о границах политики и спорта на международной арене. На фоне лозунгов о "спорте без политики" президент РФ открыто в Кремле награждает спортсменов, благодаря которым гимн России звучал в Италии.
