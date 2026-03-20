Главная Спорт Путин наградил российских паралимпийцев, которых ранее допустили на Игры

Путин наградил российских паралимпийцев, которых ранее допустили на Игры

Дата публикации 20 марта 2026 11:01
Владимир Путин и лыжница Анастасия Багиян. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин провел церемонию награждения российских паралимпийцев. Во время мероприятия он отметил возвращение национальной символики страны на международные спортивные соревнования. Речь идет о допуске спортсменов РФ к Паралимпийским играм-2026.

Это решение вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе, сообщает портал Новини.LIVE.

Российские спортсмены смогли выступить на зимней Паралимпиаде в Милане и Кортине-д’Ампеццо под своими флагами. На этом фоне сборная Украины и ряд других стран отказались участвовать в официальных церемониях открытия и закрытия Игр. Протест получил международную поддержку. 

Паралимпийская сборная России в Кремле. Фото: Reuters

Допуск вызвал реакцию Украины и партнеров

Параллельно с этим внимание привлекли и другие инциденты, связанные с политикой в спорте. В частности, Международное спортивное сообщество отреагировало на награждение украинского скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы. В МОК расценили этот шаг как подтверждение политического характера его действий. На Олимпиаде-2026 спортсмен был дисквалифицирован за размещение на экипировке изображения погибших украинских атлетов. 

Ситуация вокруг допуска российских спортсменов и реакции международных организаций продолжает развиваться. Решение о возвращении флагов и гимнов стало одним из самых обсуждаемых в преддверии других международных турниров 2026 года. Оно усилило дискуссию о границах политики и спорта на международной арене. На фоне лозунгов о "спорте без политики" президент РФ открыто в Кремле награждает спортсменов, благодаря которым гимн России звучал в Италии. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
