Шахтар розгромив Чорноморець та наблизився до Олександрії

Тренер Маріно Пушич спостерігає за грою команд. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Одеський "Чорноморець" не зумів набрати очки в матчі з одним із фаворитів української Прем'єр-ліги. "Шахтар" упевнено обіграв "моряків" на виїзді.

Невертон оформив дубль у складі "гірників", повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках 27-го туру УПЛ "Чорноморець" програв в Одесі "Шахтарю" з рахунком 3:0. Донецька команда наблизилася до зони єврокубків. Підопічні Маріно Пушича контролювали гру протягом усього матчу, тоді як одесити з Ярославом Ракіцьким у центрі оборони не змогли впоратися з натиском гостей.

Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтар" розгромив суперника

У стартовому складі "гірників" не виявилося Судакова та Матвієнка, а Вінісіус Тобіас встиг відновитися і зайняв місце на правому фланзі. "Чорноморець" зіграв у три центральні захисники, намагаючись наситити середину поля, але план Кучера не спрацював: "гірники" захопили ініціативу з перших хвилин.

Перший гол трапився в другому таймі після стандартного положення. Бондаренко пробив штрафний, м'яч рикошетом від Бутка змінив траєкторію та опинився у воротах. Рудько не встиг зреагувати — 1:0 на користь гостей.

"Шахтар" продовжував тиснути, і на 71-й хвилині Невертон подвоїв перевагу, обігравши кількох суперників і точно пробивши повз воротаря. Через п'ять хвилин бразилець оформив дубль, скориставшись пасом Бондаренка та точно пробивши в дальній кут.

"Чорноморець" не зміг створити небезпечних моментів у другому таймі, а "Шахтар" впевнено довів матч до перемоги. Команда Пушича скорочує відставання від "Олександрії" до трьох очок та зберігає шанси на потрапляння в єврокубки.

Одесити залишаються в зоні ризику. До рятівного 14-го місця — п'ять очок. Попереду у "Чорноморця" важливий матч із "Ворсклою", який може стати вирішальним у боротьбі за виживання.

"Чорноморець" — "Шахтар" — 0:3

Голи: Бондаренко, 55; Невертон, 71, 75.

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