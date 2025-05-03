Шахтер разгромил Черноморец и приблизился к Александрии

Тренер Марино Пушич наблюдает за игрой команд. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Одесский "Черноморец" не сумел набрать очки в матче с одним из фаворитов украинской Премьер-лиги. "Шахтер" уверенно обыграл "моряков" на выезде.

Невертон оформил дубль в составе "горняков", сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках 27-го тура УПЛ "Черноморец" проиграл в Одессе "Шахтеру" со счетом 3:0. Донецкая команда приблизилась к зоне еврокубков. Подопечные Марино Пушича контролировали игру на протяжении всего матча, тогда как одесситы с Ярославом Ракицким в центре обороны не смогли справиться с натиском гостей.

Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтер" разгромил соперника

В стартовом составе "горняков" не оказалось Судакова и Матвиенко, а Винисиус Тобиас успел восстановиться и занял место на правом фланге. "Черноморец" сыграл в три центральных защитника, пытаясь насытить середину поля, но план Кучера не сработал: "горняки" захватили инициативу с первых минут.

Первый гол случился во втором тайме после стандартного положения. Бондаренко пробил штрафной, мяч рикошетом от Бутко изменил траекторию и оказался в воротах. Рудько не успел среагировать — 1:0 в пользу гостей.

"Шахтер" продолжал давить, и на 71-й минуте Невертон удвоил преимущество, обыграв нескольких соперников и точно пробив мимо вратаря. Спустя пять минут бразилец оформил дубль, воспользовавшись пасом Бондаренко и точно пробив в дальний угол.

"Черноморец" не смог создать опасных моментов во втором тайме, а "Шахтер" уверенно довел матч до победы. Команда Пушича сократила отставание от "Александрии" до трех очков и сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

Одесситы остаются в зоне риска. До спасительного 14-го места — пять очков. Впереди у "Черноморца" важный матч с "Ворсклой", который может стать решающим в борьбе за выживание.

"Черноморец" — "Шахтер" — 0:3

Голы: Бондаренко, 55; Невертон, 71, 75.

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