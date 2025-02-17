Реал готовий заплатити 120 млн фунтів за Фодена

Гравці "Реалу". Фото: Reuters

Мадридський "Реал" влітку хоче підсилити півзахист. Для цього вони планують підписати зірку "Манчестер Сіті" та збірної Англії.

Наразі на трансфер футболіста готують 120 млн фунтів, повідомив портал El Nacional.

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За інформацією джерела, мадридський "Реал" влітку спробує купити за 120 млн фунтів Філа Фодена.

Філ Фоден проти "Ньюкасла". Фото: Reuters

Крім "Реалу" на футболіста претендує мюнхенська "Баварія", але німцям буде складно задовольнити фінансові апетити гравця, оскільки вони не люблять робити дорогі трансфери. Однак, джерело вважає, що лідер Бундесліги готовий витратити 120 млн фунтів.

Цього сезону Фоден провів за "Ман Сіті" 32 гри, у яких забив десять м’ячів та зробив п'ять гольових передач.

Зазначимо, що чинний контракт Фодена діє до літа 2027 року. "Трансфермаркт" оцінює гравця в 140 млн євро.

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