Реал готов заплатить 120 млн фунтов за Фодена

Игроки "Реала". Фото: Reuters

Мадридский "Реал" летом хочет усилить полузащиту. Для этого они планируют подписать звезду "Манчестер Сити" и сборной Англии.

Сейчас на трансфер футболиста готовят 120 млн фунтов, сообщил портал El Nacional.

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По информации источника, мадридский "Реал" летом попытается купить за 120 млн фунтов Фила Фодена.

Фил Фоден против "Ньюкасла". Фото: Reuters

Помимо "Реала" на футболиста претендует мюнхенская "Бавария", но немцам будет сложно удовлетворить финансовые аппетиты игрока, поскольку они не любят делать дорогие трансферы. Однако источник считает, что лидер Бундеслиги готов потратить 120 млн фунтов.

В этом сезоне Фоден провел за "Ман Сити" 32 игры, в которых забил десять мячей и сделал пять голевых передач.

Отметим, что контракт Фодена действует до лета 2027 года. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 140 млн евро.

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