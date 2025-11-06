Відео
Україна
Реал поставив цінник на Вінісіуса — його хочуть продати

Реал поставив цінник на Вінісіуса — його хочуть продати

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 23:45
Оновлено: 23:47
Реал готовий продати Вінісіуса Жуніора за клаусулу
Вінісіус Жуніор в оточенні Кіліана Мбаппе та Джуда Беллінгема. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" більше не може стримувати конфліктність Вінісіуса Жуніора. В клубі вважають, що футболіст може заважати команді зберігати хорошу атмосферу.

В клубі готові продати гравця, повідомили в El Chiringuito TV.

Винисиус Жуниор
Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters

Вінісіус покине "Реал"

Вінгер "Реала" відмовився продовжувати контракт з клубом і тому керівництво клубу хоче заробити за нього гроші.

У "Реалі" встановили трансферну вартість 25-річного бразильця в розмірі 150 мільйонів євро і не будуть зменшувати цю планку.

Вінісіус почав розглядати варіанти: якщо покине Мадрид, віддасть перевагу АПЛ, а не Про-Лізі Саудівської Аравії. Бразилець прагне змагатися на найвищому рівні.

Раніше інтерес виявляв "Манчестер Юнайтед", але бразилець не поспішає в цю команду.

Цього сезону Вінісіус забив 6 голів і віддав 5 асисти в 21 матчі за клуб.

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери АПЛ Вінісіус Жуніор
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
