Реал готов продать Винисиуса Жуниора за клаусулу

Реал поставил ценник на Винисиуса — его хотят продать
Мадридский "Реал" больше не может сдерживать конфликтность Винисиуса Жуниора. В клубе считают, что футболист может мешать команде сохранять хорошую атмосферу.
В клубе готовы продать игрока, сообщили в El Chiringuito TV.
Винисиус покинет "Реал"
Вингер "Реала" отказался продлевать контракт с клубом и поэтому руководство клуба хочет заработать за него деньги.
В "Реале" установили трансферную стоимость 25-летнего бразильца в размере 150 миллионов евро и не будут уменьшать эту планку.
Винисиус начал рассматривать варианты: если покинет Мадрид, отдаст предпочтение АПЛ, а не Про-Лиге Саудовской Аравии. Бразилец стремится соревноваться на самом высоком уровне.
Ранее интерес проявлял "Манчестер Юнайтед", но бразилец не спешит в эту команду.
В текущем сезоне Винисиус забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 21 матче за клуб.
