Україна
Реал поставил ценник на Винисиуса — его хотят продать

Реал поставил ценник на Винисиуса — его хотят продать

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 23:45
обновлено: 23:47
Реал готов продать Винисиуса Жуниора за клаусулу
Винисиус Жуниор в окружении Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" больше не может сдерживать конфликтность Винисиуса Жуниора. В клубе считают, что футболист может мешать команде сохранять хорошую атмосферу.

В клубе готовы продать игрока, сообщили в El Chiringuito TV.

Читайте также:
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

Винисиус покинет "Реал"

Вингер "Реала" отказался продлевать контракт с клубом и поэтому руководство клуба хочет заработать за него деньги.

В "Реале" установили трансферную стоимость 25-летнего бразильца в размере 150 миллионов евро и не будут уменьшать эту планку.

Винисиус начал рассматривать варианты: если покинет Мадрид, отдаст предпочтение АПЛ, а не Про-Лиге Саудовской Аравии. Бразилец стремится соревноваться на самом высоком уровне.

Ранее интерес проявлял "Манчестер Юнайтед", но бразилец не спешит в эту команду.

В текущем сезоне Винисиус забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 21 матче за клуб.

Напомним, у Сергея Реброва новая кадровая потеря в сборной Украины перед матчами с Францией и Исландией.

Экс-тренер сборной Украины Олег Блохин был женат на известной спортсменке — мы подробно описали семейную историю звезды футбола.

Легендарный Олег Блохин имеет внучек, которых мы всем показали.

Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
