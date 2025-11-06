Реал готов продать Винисиуса Жуниора за клаусулу

Винисиус Жуниор в окружении Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" больше не может сдерживать конфликтность Винисиуса Жуниора. В клубе считают, что футболист может мешать команде сохранять хорошую атмосферу.

В клубе готовы продать игрока, сообщили в El Chiringuito TV.

Винисиус покинет "Реал"

Вингер "Реала" отказался продлевать контракт с клубом и поэтому руководство клуба хочет заработать за него деньги.

В "Реале" установили трансферную стоимость 25-летнего бразильца в размере 150 миллионов евро и не будут уменьшать эту планку.

Винисиус начал рассматривать варианты: если покинет Мадрид, отдаст предпочтение АПЛ, а не Про-Лиге Саудовской Аравии. Бразилец стремится соревноваться на самом высоком уровне.

Ранее интерес проявлял "Манчестер Юнайтед", но бразилец не спешит в эту команду.

В текущем сезоне Винисиус забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 21 матче за клуб.

