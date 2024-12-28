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Реал шукає Луніну новий клуб

28 грудня 2024 13:58
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Андрій Лунін може залишити Реал Мадрид — футболіст ухвалив рішення
Український воротар "Реала" Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Мадридський "Реал" планує продати українського голкіпера Андрія Луніна. У команді розуміють, що не готові дати йому достатньо ігрового часу.

Про це повідомив портал AS із посиланням на джерела у клубі.

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Лунін зі своєю родиною. Фото: instagram.com/lunin_andrey

"Реал" не хоче продавати Луніна, але доведеться це зробити

За словами джерела, у "Реалі" хочуть залишити українського воротаря, але розуміють, що з Тібо Куртуа можуть продовжити контракт і тоді Лунін матиме проблеми. За час, проведений на лавці запасних, його гра погіршується, а трансферна вартість сильно знижується.

Наразі голкіпер та керівництво "Реала" розглядають пропозиції від інших команд.

Зазначимо, що якщо Куртуа залишить "Реал" та переїде до Саудівської Аравії, то Луніну все одно можуть не гарантувати місце у стартовому складі Клуб розглядає інших молодих талантів.

Лунін, який цього сезону в основному проводить час на лаві запасних, за версією статистичного порталу "Трансфермаркт" втратив 5 млн євро і тепер коштує 20 млн євро.

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