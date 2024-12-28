Андрей Лунин может покинуть Реал Мадрид — футболист принял решение

Реал ищет Лунину новый клуб
Мадридский "Реал" планирует продать украинского голкипера Андрея Лунина. В команде понимают, что не готовы дать ему достаточно игрового времени.
Об этом сообщил портал AS со ссылкой на источники в клубе.
"Реал" не хочет продавать Лунина, но придется это сделать
По словам источника, в "Реале" хотят оставить украинского вратаря, но понимают, что с Тибо Куртуа могут продлить контракт и тогда у Лунина будут проблемы. Андрей хочет играть, а за время, проведенное на скамейке запасных, его игра ухудшается, а трансферная стоимость сильно снижается.
Сейчас голкипер и руководство "Реала" рассматривают предложения от других команд.
Отметим, что если Куртуа покинет "Реал" и переедет в Саудовскую Аравию, то Лунину все равно могут не гарантировать место в стартовом составе. Клуб рассматривает других молодых талантов.
Лунин, который в текущем сезоне в основном проводит время на скамейке запасных, по версии статистического портала "Трансфермаркт" потерял 5 млн евро и теперь стоит 20 млн евро.
Напомним, после Australian Open не вернулся в Украину тренер-массажист сборной.
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