Андрей Лунин может покинуть Реал Мадрид — футболист принял решение

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Мадридский "Реал" планирует продать украинского голкипера Андрея Лунина. В команде понимают, что не готовы дать ему достаточно игрового времени.

Об этом сообщил портал AS со ссылкой на источники в клубе.

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Лунин со своей семьей. Фото: instagram.com/lunin_andrey

"Реал" не хочет продавать Лунина, но придется это сделать

По словам источника, в "Реале" хотят оставить украинского вратаря, но понимают, что с Тибо Куртуа могут продлить контракт и тогда у Лунина будут проблемы. Андрей хочет играть, а за время, проведенное на скамейке запасных, его игра ухудшается, а трансферная стоимость сильно снижается.

Сейчас голкипер и руководство "Реала" рассматривают предложения от других команд.

Отметим, что если Куртуа покинет "Реал" и переедет в Саудовскую Аравию, то Лунину все равно могут не гарантировать место в стартовом составе. Клуб рассматривает других молодых талантов.

Лунин, который в текущем сезоне в основном проводит время на скамейке запасных, по версии статистического портала "Трансфермаркт" потерял 5 млн евро и теперь стоит 20 млн евро.

Напомним, после Australian Open не вернулся в Украину тренер-массажист сборной.

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