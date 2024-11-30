Реал виставив Ферлана Менді на трансфер: Анчелотті шукає заміну

Карло АнчелоттІ. Фото: Reuters

Головний тренер мадридського "Реалу" Карло Анчелотті почав шукати винних у невдачах клубу. Після критики Кіліана Мбаппе інший французький футболіст взагалі був виставлений на трансфер.

Клуб виставив на трансфер Ферлана Менді, повідомив портал Fichajes.

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Ферлан Менді. Фото: instagram.com/ferland_mendy

"Реал" втратить Менді

За інформацією джерела, гра Менді розчарувала Анчелотті й тому він готує зміну в команді. В останніх матчах в основі грає молодий іспанець Фран Гарсія, але клуб може розглянути й купівлю досвідченого зіркового футболіста.

Також наразі відомо, що "Реал" вже виставив футболіста на трансфер, але розуміє, що продати його зможуть не раніше літа 2025 року.

Цього сезону за "Реал" Менді провів 15 матчів та результативними діями не відзначався. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 29-річного гравця в 22 млн євро.

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