Реал выставил Ферлана Мэнди на трансфер: Анчелотти ищет замену

Реал выставил на трансфер звезду, разочаровавшую Анчелотти
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти начал искать виновных в неудачах клуба. После критики Килиана Мбаппе другой французский футболист вообще был выставлен на трансфер.
Клуб выставил на трансфер Ферлана Мэнди, сообщил портал Fichajes.
"Реал" потеряет Мэнди
По информации источника, игра Мэнди разочаровала Анчелотти и потому он готовит изменения в команде. В последних матчах в основе играет молодой испанец Фран Гарсия, но клуб может рассмотреть и покупку опытного звездного футболиста.
Также известно, что "Реал" уже выставил футболиста на трансфер, но понимает, что продать его смогут не раньше лета 2025 года.
В этом сезоне за "Реал" Мэнди провел 15 матчей и результативными действиями не отличался. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 29-летнего игрока в 22 млн евро.
Напомним, столичное "Динамо" может нанять нового главного тренера вместо Александра Шовковского.
Отец Анатолия Трубина, проживающий в Донецке, раскритиковал сына за отказ пожимать руку россиянам.
Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский обрел новую любовь.
Читайте Новини.LIVE!