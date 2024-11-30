Реал выставил Ферлана Мэнди на трансфер: Анчелотти ищет замену

Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти начал искать виновных в неудачах клуба. После критики Килиана Мбаппе другой французский футболист вообще был выставлен на трансфер.

Клуб выставил на трансфер Ферлана Мэнди, сообщил портал Fichajes.

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Ферлан Мэнди. Фото: instagram.com/ferland_mendy

"Реал" потеряет Мэнди

По информации источника, игра Мэнди разочаровала Анчелотти и потому он готовит изменения в команде. В последних матчах в основе играет молодой испанец Фран Гарсия, но клуб может рассмотреть и покупку опытного звездного футболиста.

Также известно, что "Реал" уже выставил футболиста на трансфер, но понимает, что продать его смогут не раньше лета 2025 года.

В этом сезоне за "Реал" Мэнди провел 15 матчей и результативными действиями не отличался. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 29-летнего игрока в 22 млн евро.

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