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Реал выставил на трансфер звезду, разочаровавшую Анчелотти

30 ноября 2024 23:00
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Реал выставил Ферлана Мэнди на трансфер: Анчелотти ищет замену
Карло Анчелотти. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти начал искать виновных в неудачах клуба. После критики Килиана Мбаппе другой французский футболист вообще был выставлен на трансфер.

Клуб выставил на трансфер Ферлана Мэнди, сообщил портал Fichajes.

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Ферлан Мэнди. Фото: instagram.com/ferland_mendy

"Реал" потеряет Мэнди

По информации источника, игра Мэнди разочаровала Анчелотти и потому он готовит изменения в команде. В последних матчах в основе играет молодой испанец Фран Гарсия, но клуб может рассмотреть и покупку опытного звездного футболиста.

Также известно, что "Реал" уже выставил футболиста на трансфер, но понимает, что продать его смогут не раньше лета 2025 года.

В этом сезоне за "Реал" Мэнди провел 15 матчей и результативными действиями не отличался. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 29-летнего игрока в 22 млн евро.

Напомним, столичное "Динамо" может нанять нового главного тренера вместо Александра Шовковского.

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футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Испанская Ла Лига Карло Анчелотти

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