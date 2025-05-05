Ліверпуль втратив одну із зірок одразу після чемпіонства в АПЛ

Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем святкують гол. Фото: Reuters/Susana Vera

Керівництво мадридського "Реала" готується оголосити про підписання контракту з футболістом, якого вболівальники давно мріяли бачити у складі іспанського клубу. Цей захисник посилить одну з найпроблемніших позицій у команді.

За інформацією іспанських ЗМІ, йдеться про зірку англійського футболу, повідомляє Diario AS.

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Трент Александер-Арнольд офіційно підтвердив, що покине "Ліверпуль" після завершення сезону 2024/2025. "Червоні" офіційно стали чемпіоном англійської Прем'єр-ліги ще тиждень тому. Тепер стало відомо про те, що один із футболістів команди готується перейти в інший клуб. Зірка "червоних" оголосив про своє рішення в емоційному відеозверненні, назвавши це "найважчим вибором" у житті.

Александер-Арнольд переходить у "Реал"

Захисник збірної Англії подякував тренерам, партнерам, персоналу клубу та вболівальникам за багаторічну підтримку. Він зазначив, що завжди віддавався "Ліверпулю" повністю й сподівається, що його внесок в успіхи команди залишиться в пам'яті фанатів.

Гравець наголосив, що шукає нових викликів і хоче вийти із зони комфорту, щоб продовжувати зростати як професійно, так й особисто. За словами 26-річного Александер-Арнольда, він пишається часом, проведеним у рідному клубі, але відчуває, що настав момент рухатися далі.

Трент Александр-Арнольд в оточенні суперників. Фото: Reuters/John Sibley

Повідомляється, що наступним клубом Трента стане мадридський "Реал". Очікується, що він приєднається до іспанського гранда на правах вільного агента після закінчення контракту з "Ліверпулем" 30 червня 2025 року. Переговори між сторонами велися ще з січня, але мерсисайдці відклали обговорення до кінця сезону.

За кар'єру в "Ліверпулі" Трент Александер-Арнольд провів 349 матчів, забив 22 голи та віддав 87 результативних передач. Він допоміг клубу виграти Прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, Кубок Англії, два Кубки ліги та Суперкубок УЄФА.

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