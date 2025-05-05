Ливерпуль потерял одну из звезд сразу после чемпионства в АПЛ

Реал в шаге от объявления трансферной бомбы — о ком речь
Руководство мадридского "Реала" готовится объявить о подписании контракта с футболистом, которого болельщики давно мечтали видеть в составе испанского клуба. Этот защитник усилит одну из самых проблемных позиций в команде.
По информации испанских СМИ, речь идет о звезде английского футбола, сообщает Diario AS.
Трент Александер-Арнольд официально подтвердил, что покинет "Ливерпуль" по завершении сезона 2024/2025. "Красные" официально стали чемпионом английской Премьер-лиги еще неделю назад. Теперь стало известно о том, что один из футболистов команды готовится перейти в другой клуб. Звезда "красных" объявил о своем решении в эмоциональном видеообращении, назвав это "самым трудным выбором" в жизни.
Александер-Арнольд переходит в "Реал"
Защитник сборной Англии поблагодарил тренеров, партнеров, персонал клуба и болельщиков за многолетнюю поддержку. Он отметил, что всегда отдавался "Ливерпулю" полностью и надеется, что его вклад в успехи команды останется в памяти фанатов.
Игрок подчеркнул, что ищет новые вызовы и хочет выйти из зоны комфорта, чтобы продолжать расти как профессионально, так и лично. По словам 26-летнего Александер-Арнольда, он гордится временем, проведенным в родном клубе, но чувствует, что настал момент двигаться дальше.
Сообщается, что следующим клубом Трента станет мадридский "Реал". Ожидается, что он присоединится к испанскому гранду на правах свободного агента после окончания контракта с "Ливерпулем" 30 июня 2025 года. Переговоры между сторонами велись еще с января, но мерсисайдцы отложили обсуждения до конца сезона.
За карьеру в "Ливерпуле" Трент Александер-Арнольд провел 349 матчей, забил 22 гола и отдал 87 результативных передач. Он помог клубу выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии, два Кубка лиги и Суперкубок УЕФА.
Напомним, сразу несколько тренеров из клубов УПЛ могут сменить команды по окончании нынешнего сезона.
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