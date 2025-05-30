Трансфер Трента в Реал — у чому підступ і чому він не безкоштовний

Трент Александр-Арнольд прощається з "Ліверпулем". Фото: Reuters/Phil Noble

Мадридський "Реал" офіційно підписав правого захисника "Ліверпуля" Трента Александер-Арнольда. Контракт англійця з "мерсисайдцями" закінчувався через місяць, тож він мав право піти безкоштовно з 1 липня.

Однак "королівський клуб" ухвалив несподіване рішення заплатити за гравця 10 млн уже зараз, повідомляє The Athletic.

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Мадридський клуб хоче, щоб Трент Александер-Арнольд допоміг "Реалу" в матчах Клубного чемпіонату світу, який пройде влітку в США. Його призовий фонд становитиме понад 1 млрд доларів.

Престиж насамперед

"Реал" розраховує на Александер-Арнольда вже в груповому етапі турніру - проти "Аль-Хіляля", "Пачукі" та "Ред Булл Зальцбург". Якби він прийшов у липні, то міг би не зіграти у вирішальних матчах. Тепер Трент отримає зайвий місяць на адаптацію, а клуб шанс на додаткову впевненість у захисті.

Трент Александр-Арнольд із трофеєм в АПЛ. Фото: Reuters/Phil Noble

Попри те, що "Реал" заплатить неустойку, клуб може виграти в довгостроковій перспективі. Перемога на Клубному чемпіонаті світу обіцяє команді до 110 млн призових, і це рекордна сума в історії футбольних турнірів.

"Ліверпуль" при цьому теж у плюсі: він заощадить 1,9 млн на зарплаті гравця, а сам трансфер може бути врахований як повноцінна угода на суму близько 10 млн фунтів.

Нагадаємо, колишній футболіст "Реала" Кріштіану Роналду теж зіграє в матчах клубного чемпіонату світу.

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