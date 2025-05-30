Трансфер Трента в Реал — в чем подвох и почему он не бесплатный

Реалу пришлось заплатить за переход Трента — что известно
Мадридский "Реал" официально подписал правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда. Контракт англичанина с "мерсисайдцами" истекал через месяц, так что он имел право уйти бесплатно с 1 июля.
Однако "королевский клуб" принял неожиданное решение заплатить за игрока 10 млн уже сейчас, сообщает The Athletic.
Мадридский клуб хочет, чтобы Трент Александр-Арнольд помог "Реалу" в матчах Клубного чемпионата мира, который пройдет летом в США. Его призовой фонд составит более 1 млрд долларов.
Престиж прежде всего
"Реал" рассчитывает на Александер-Арнольда уже в групповом этапе турнира — против "Аль-Хиляля", "Пачуки" и "Ред Булл Зальцбург". Если бы он пришел в июле, то мог бы не сыграть в решающих матчах. Теперь Трент получит лишний месяц на адаптацию, а клуб шанс на дополнительную уверенность в защите.
Несмотря на то, что "Реал" заплатит неустойку, клуб может выиграть в долгосрочной перспективе. Победа на Клубном чемпионате мира сулит команде до 110 млн призовых, и это рекордная сумма в истории футбольных турниров.
"Ливерпуль" при этом тоже в плюсе: он сэкономит 1,9 млн на зарплате игрока, а сам трансфер может быть учтен как полноценная сделка на сумму около 10 млн фунтов.
Напомним, бывший футболист "Реала" Криштиану Роналду тоже сыграет в матчах клубного чемпионата мира.
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