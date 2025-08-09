Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ребров назвав гравця, який допоможе Динамо обіграти Пафос

Ребров назвав гравця, який допоможе Динамо обіграти Пафос

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 18:24
Ребров пояснив, чим Буяльський важливий для Динамо
Віталій Буяльський святкує гол. Фото: пресслужба клубу

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думкою про форму та значення для київського "Динамо" півзахисника Віталія Буяльського. Його гра проти "Руху" стала одним із головних чинників впевненої перемоги столичного клубу.

Наставник збірної наголосив, що Буяльський здатен посилювати команду саме в ті моменти, коли це особливо необхідно, повідомляє УПЛ ТБ.

Реклама
Читайте також:

Сергій Ребров відверто зазначив, що Віталій Буяльський бере на себе ініціативу і діє максимально продуктивно в матчах, де потрібно більше тиску на штрафний майданчик.

Сергей Ребров
Ребров відповідає на запитання. Кадр із відео

За словами Реброва, результативні дії та активність Буяльського біля воріт суперника надають "Динамо" впевненості перед вирішальним матчем із "Пафосом" у кваліфікації єврокубків. Фахівець підкреслив, що присутність півзахисника може серйозно вплинути на результат зустрічі.

Ребров цінує Буяльського

Тренер також провів паралелі між грою проти "Руху" і майбутньою зустріччю на Кіпрі, зазначивши, що стиль та характер матчу будуть зовсім іншими, а значить, і вимоги до футболістів зміняться.

Виталий Буяльский
Віталій Буяльський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Віталій Буяльський виступає за "Динамо" з 2011 року, пройшовши шлях від вихованця академії до одного з лідерів команди. На його рахунку понад 300 матчів та десятки голів, а також перемоги в чемпіонаті та Кубку України. Півзахисник відомий своєю працездатністю, умінням підключатися до атак та забивати в ключові моменти.

Нагадаємо, майбутній суперник Олександра Усика може отримати найбільший гонорар у своїй кар'єрі.

Легендарний український стадіон, який приймав єврокубки, поступово занепадає.

Колишня дівчина Артема Мілевського опинилася в басейні з іншим ексфутболістом збірної України.

футбол Збірна України з футболу Динамо Сергій Ребров Віталій Буяльський Пафос
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації