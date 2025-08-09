Ребров пояснив, чим Буяльський важливий для Динамо

Віталій Буяльський святкує гол. Фото: пресслужба клубу

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думкою про форму та значення для київського "Динамо" півзахисника Віталія Буяльського. Його гра проти "Руху" стала одним із головних чинників впевненої перемоги столичного клубу.

Наставник збірної наголосив, що Буяльський здатен посилювати команду саме в ті моменти, коли це особливо необхідно, повідомляє УПЛ ТБ.

Сергій Ребров відверто зазначив, що Віталій Буяльський бере на себе ініціативу і діє максимально продуктивно в матчах, де потрібно більше тиску на штрафний майданчик.

Ребров відповідає на запитання. Кадр із відео

За словами Реброва, результативні дії та активність Буяльського біля воріт суперника надають "Динамо" впевненості перед вирішальним матчем із "Пафосом" у кваліфікації єврокубків. Фахівець підкреслив, що присутність півзахисника може серйозно вплинути на результат зустрічі.

Ребров цінує Буяльського

Тренер також провів паралелі між грою проти "Руху" і майбутньою зустріччю на Кіпрі, зазначивши, що стиль та характер матчу будуть зовсім іншими, а значить, і вимоги до футболістів зміняться.

Віталій Буяльський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Віталій Буяльський виступає за "Динамо" з 2011 року, пройшовши шлях від вихованця академії до одного з лідерів команди. На його рахунку понад 300 матчів та десятки голів, а також перемоги в чемпіонаті та Кубку України. Півзахисник відомий своєю працездатністю, умінням підключатися до атак та забивати в ключові моменти.

