Ребров объяснил, чем Буяльский важен для Динамо

Виталий Буяльский празднует гол. Фото: пресс-служба клуба

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о форме и значении для киевского "Динамо" полузащитника Виталия Буяльского. Его игра против "Руха" стала одним из главных факторов уверенной победы столичного клуба.

Наставник сборной отметил, что Буяльский способен усиливать команду именно в те моменты, когда это особенно необходимо, сообщает УПЛ ТБ.

Сергей Ребров откровенно отметил, что Виталий Буяльский берет на себя инициативу и действует максимально продуктивно в матчах, где требуется больше давления на штрафную.

Ребров отвечает на вопросы. Кадр из видео

По словам Реброва, результативные действия и активность Буяльского у ворот соперника придают "Динамо" уверенности перед решающим матчем с "Пафосом" в квалификации еврокубков. Специалист подчеркнул, что присутствие полузащитника может серьезно повлиять на исход встречи.

Ребров ценит Буяльского

Тренер также провел параллели между игрой против "Руха" и предстоящей встречей на Кипре, отметив, что стиль и характер матча будут совсем иными, а значит, и требования к футболистам изменятся.

Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Виталий Буяльский выступает за "Динамо" с 2011 года, пройдя путь от воспитанника академии до одного из лидеров команды. На его счету более 300 матчей и десятки голов, а также победы в чемпионате и Кубке Украины. Полузащитник известен своей работоспособностью, умением подключаться к атакам и забивать в ключевые моменты.

