Резервіст Шахтаря Назарина отримає виклик у збірну України

Сергій Ребров. Фото: УАФ

На матчі Ліги націй головний тренер збірної України Сергій Ребров викличе резервіста донецького "Шахтаря". Протистояння між національними командами пройде 20 та 23 березня.

Мова йде про виклик Єгора Назарини. Про це під час матчу "Шахтар" — "Кривбас" повідомив коментатор Віктор Вацко, передає "Футбол 24".

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Єгор Назарина. Фото: УАФ

Чому викликали Назарину

Цього сезону Назарина не був навіть гравцем ротації — він глибоко сидів у резерві.

Зовсім інакший футбол він почав показувати після зимової перерви. В тих матчах, де він виходив, то був одним з кращих гравців на полі.

За свою кар'єру Назарина провів за національну команду два матчі, де виходив на заміну й провів 24 хвилини.

Дебютував Назарина 9 вересня 2023 року у поєдинку кваліфікації до Євро-2024 проти Англії (1:1), а потім вийшов на поле проти Мальти.

Назарину викликали в команду після того, як необхідну форму на сезон через травму не набрав Володимир Бражко, а Іван Калюжний показує нестабільну гру.

Цього сезону Назарина зіграв у п’яти матчах за "Шахтар", де відзначився однією гольовою передачею.

Нагадаємо, на місце Сергія Реброва можуть прийти інші відомі тренери.

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