Резервист Шахтера Назарина получит вызов в сборную Украины

Сергей Ребров. Фото: УАФ

На матчи Лиги наций главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызовет резервиста донецкого "Шахтера". Противостояние между национальными командами состоится 20 и 23 марта.

Речь идет о вызове Егора Назарины. Об этом во время матча "Шахтер" — "Кривбасс" сообщил комментатор Виктор Вацко, передает "Футбол 24".

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Егор Назарина. Фото: УАФ

Почему вызвали Назарину

В этом сезоне Назарина не был даже игроком ротации — он глубоко сидел в резерве.

Совсем другой футбол он начал показывать после зимнего перерыва. В тех матчах, где он выходил, то был одним из лучших игроков на поле.

За свою карьеру Назарина провел за национальную команду два матча, где выходил на замену и провел 24 минуты.

Дебютировал Назарина 9 сентября 2023 года в поединке квалификации к Евро-2024 против Англии (1:1), а затем вышел на поле против Мальты.

Назарину вызвали в команду после того, как необходимую форму на сезон из-за травмы не набрал Владимир Бражко, а Иван Калюжный показывает нестабильную игру.

В этом сезоне Назарина сыграл в пяти матчах за "Шахтер", где отметился одной голевой передачей.

Напомним, на место Сергея Реброва могут прийти другие известные тренеры.

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